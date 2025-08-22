מה זהGuru Network (GURU)

Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making.

Guru Network זמין ב-MEXC



Guru Network (GURU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Guru Network (GURU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GURU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Guru Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Guru Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

כמה שווה Guru Network (GURU) היום? החי GURUהמחיר ב USD הוא 0.00129 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי GURU ל USD? $ 0.00129 . מהו שווי השוק של Guru Network? שווי השוק של GURU הוא $ 0.00 USD . מהו ההיצע במחזור של GURU? ההיצע במחזור של GURU הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GURU? ‏‏GURU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.06316788883271543 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GURU? GURU ‏‏רשם מחירATL של 0.001137103598082898 USD . מהו נפח המסחר של GURU? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GURU הוא $ 60.75K USD .

