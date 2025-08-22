Guru Network (GURU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00129. במהלך 24 השעות האחרונות, GURU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001221 לבין שיא של $ 0.001309, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GURUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.06316788883271543, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001137103598082898.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GURU השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Guru Network (GURU) מידע שוק
No.4150
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 60.75K
$ 60.75K$ 60.75K
$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Guru Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.75K. ההיצע במחזור של GURU הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.29M.
Guru Network (GURU) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Guru Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ -0.000658
-33.78%
60 ימים
$ -0.00084
-39.44%
90 ימים
$ -0.002554
-66.45%
Guru Network שינוי מחיר היום
היום,GURU רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Guru Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000658 (-33.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Guru Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GURU ראה שינוי של $ -0.00084 (-39.44%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Guru Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002554 (-66.45%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Guru Network (GURU)?
Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making.
Guru Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Guru Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGURU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Guru Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGuru Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Guru Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Guru Network (GURU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Guru Network (GURU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Guru Network.
הבנת הטוקנומיקה של Guru Network (GURU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GURU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Guru Network (GURU)
מחפש איך לקנותGuru Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Guru Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.