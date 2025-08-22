עוד על GURU

Guru Network מְחִיר(GURU)

$0.00129
0.00%1D
Guru Network (GURU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:11:42 (UTC+8)

Guru Network (GURU) מידע על מחיר (USD)

24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.15%

0.00%

-7.80%

-7.80%

Guru Network (GURU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00129. במהלך 24 השעות האחרונות, GURU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001221 לבין שיא של $ 0.001309, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GURUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.06316788883271543, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001137103598082898.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GURU השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Guru Network (GURU) מידע שוק

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Guru Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.75K. ההיצע במחזור של GURU הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.29M.

Guru Network (GURU) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Guru Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.000658-33.78%
60 ימים$ -0.00084-39.44%
90 ימים$ -0.002554-66.45%
Guru Network שינוי מחיר היום

היום,GURU רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Guru Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000658 (-33.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Guru Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GURU ראה שינוי של $ -0.00084 (-39.44%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Guru Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002554 (-66.45%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Guru Network (GURU)?

בדוק את Guru Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGuru Network (GURU)

Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making.

Guru Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Guru Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

- לבדוקGURU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Guru Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGuru Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Guru Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Guru Network (GURU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Guru Network (GURU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Guru Network.

בדוק את Guru Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Guru Network (GURU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Guru Network (GURU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GURU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Guru Network (GURU)

מחפש איך לקנותGuru Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Guru Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

למובן מעמיק יותר של Guru Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Guru Network

כמה שווה Guru Network (GURU) היום?
החי GURUהמחיר ב USD הוא 0.00129 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GURU ל USD?
המחיר הנוכחי של GURU ל USD הוא $ 0.00129. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Guru Network?
שווי השוק של GURU הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GURU?
ההיצע במחזור של GURU הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GURU?
‏‏GURU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.06316788883271543 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GURU?
GURU ‏‏רשם מחירATL של 0.001137103598082898 USD.
מהו נפח המסחר של GURU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GURU הוא $ 60.75K USD.
האם GURU יעלה השנה?
GURU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GURU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Guru Network (GURU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
