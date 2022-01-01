Guru Network (GURU) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Guru Network (GURU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Guru Network (GURU) מידע Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making. אתר רשמי: https://www.gurunetwork.ai מסמך לבן: https://gurunetwork.ai/assets/img/litepapper_dexguru_network.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x525574c899a7c877a11865339e57376092168258 קנה GURUעכשיו!

Guru Network (GURU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Guru Network (GURU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M שיא כל הזמנים: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 שפל כל הזמנים: $ 0.001137103598082898 $ 0.001137103598082898 $ 0.001137103598082898 מחיר נוכחי: $ 0.001138 $ 0.001138 $ 0.001138 למידע נוסף על Guru Network (GURU) מחיר

Guru Network (GURU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Guru Network (GURU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GURU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GURUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GURUטוקניומיקה, חקרו אתGURUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GURU מעוניין להוסיף את Guru Network (GURU) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GURU, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GURU ב-MEXC עכשיו!

Guru Network (GURU) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GURUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GURU עכשיו את היסטוריית המחירים!

GURU חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GURU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GURU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GURUעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

