Camelot Token (GRAIL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 314.45. במהלך 24 השעות האחרונות, GRAIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 306.51 לבין שיא של $ 345.3, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRAILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,596.697463760124, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 187.2886077658792.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRAIL השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -6.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Camelot Token (GRAIL) מידע שוק
ARB
שווי השוק הנוכחי של Camelot Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.15K. ההיצע במחזור של GRAIL הוא 0.00, עם היצע כולל של 73506. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.11M.
Camelot Token (GRAIL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Camelot Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -23.5956
-6.98%
30 ימים
$ -37.83
-10.74%
60 ימים
$ +41.24
+15.09%
90 ימים
$ -23.2
-6.88%
Camelot Token שינוי מחיר היום
היום,GRAIL רשם שינוי של $ -23.5956 (-6.98%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Camelot Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -37.83 (-10.74%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Camelot Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GRAIL ראה שינוי של $ +41.24 (+15.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Camelot Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -23.2 (-6.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum.
Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability.
