Camelot Token סֵמֶל

Camelot Token מְחִיר(GRAIL)

1 GRAIL ל USDמחיר חי:

$314.45
$314.45$314.45
-6.98%1D
USD
Camelot Token (GRAIL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:20:37 (UTC+8)

Camelot Token (GRAIL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 306.51
$ 306.51$ 306.51
24 שעות נמוך
$ 345.3
$ 345.3$ 345.3
גבוה 24 שעות

$ 306.51
$ 306.51$ 306.51

$ 345.3
$ 345.3$ 345.3

$ 4,596.697463760124
$ 4,596.697463760124$ 4,596.697463760124

$ 187.2886077658792
$ 187.2886077658792$ 187.2886077658792

+0.13%

-6.98%

-5.44%

-5.44%

Camelot Token (GRAIL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 314.45. במהלך 24 השעות האחרונות, GRAIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 306.51 לבין שיא של $ 345.3, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRAILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,596.697463760124, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 187.2886077658792.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRAIL השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -6.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Camelot Token (GRAIL) מידע שוק

No.4117

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.15K
$ 57.15K$ 57.15K

$ 23.11M
$ 23.11M$ 23.11M

0.00
0.00 0.00

73,506
73,506 73,506

ARB

שווי השוק הנוכחי של Camelot Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.15K. ההיצע במחזור של GRAIL הוא 0.00, עם היצע כולל של 73506. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.11M.

Camelot Token (GRAIL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Camelot Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -23.5956-6.98%
30 ימים$ -37.83-10.74%
60 ימים$ +41.24+15.09%
90 ימים$ -23.2-6.88%
Camelot Token שינוי מחיר היום

היום,GRAIL רשם שינוי של $ -23.5956 (-6.98%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Camelot Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -37.83 (-10.74%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Camelot Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GRAIL ראה שינוי של $ +41.24 (+15.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Camelot Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -23.2 (-6.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Camelot Token (GRAIL)?

בדוק את Camelot Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCamelot Token (GRAIL)

Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability.

Camelot Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Camelot Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGRAIL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Camelot Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCamelot Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Camelot Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Camelot Token (GRAIL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Camelot Token (GRAIL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Camelot Token.

בדוק את Camelot Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Camelot Token (GRAIL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Camelot Token (GRAIL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GRAIL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Camelot Token (GRAIL)

מחפש איך לקנותCamelot Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Camelot Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GRAIL למטבעות מקומיים

1 Camelot Token(GRAIL) ל VND
8,274,751.75
1 Camelot Token(GRAIL) ל AUD
A$481.1085
1 Camelot Token(GRAIL) ל GBP
232.693
1 Camelot Token(GRAIL) ל EUR
267.2825
1 Camelot Token(GRAIL) ל USD
$314.45
1 Camelot Token(GRAIL) ל MYR
RM1,320.69
1 Camelot Token(GRAIL) ל TRY
12,889.3055
1 Camelot Token(GRAIL) ל JPY
¥46,224.15
1 Camelot Token(GRAIL) ל ARS
ARS$415,388.45
1 Camelot Token(GRAIL) ל RUB
25,420.138
1 Camelot Token(GRAIL) ל INR
27,530.0975
1 Camelot Token(GRAIL) ל IDR
Rp5,071,773.4835
1 Camelot Token(GRAIL) ל KRW
436,129.572
1 Camelot Token(GRAIL) ל PHP
17,813.5925
1 Camelot Token(GRAIL) ל EGP
￡E.15,247.6805
1 Camelot Token(GRAIL) ל BRL
R$1,707.4635
1 Camelot Token(GRAIL) ל CAD
C$433.941
1 Camelot Token(GRAIL) ל BDT
38,255.987
1 Camelot Token(GRAIL) ל NGN
480,809.7725
1 Camelot Token(GRAIL) ל COP
$1,262,850.067
1 Camelot Token(GRAIL) ל ZAR
R.5,518.5975
1 Camelot Token(GRAIL) ל UAH
13,033.9525
1 Camelot Token(GRAIL) ל VES
Bs44,023
1 Camelot Token(GRAIL) ל CLP
$301,872
1 Camelot Token(GRAIL) ל PKR
Rs89,152.864
1 Camelot Token(GRAIL) ל KZT
168,243.328
1 Camelot Token(GRAIL) ל THB
฿10,194.469
1 Camelot Token(GRAIL) ל TWD
NT$9,578.147
1 Camelot Token(GRAIL) ל AED
د.إ1,154.0315
1 Camelot Token(GRAIL) ל CHF
Fr251.56
1 Camelot Token(GRAIL) ל HKD
HK$2,455.8545
1 Camelot Token(GRAIL) ל AMD
֏120,384.038
1 Camelot Token(GRAIL) ל MAD
.د.م2,830.05
1 Camelot Token(GRAIL) ל MXN
$5,858.2035
1 Camelot Token(GRAIL) ל SAR
ريال1,179.1875
1 Camelot Token(GRAIL) ל PLN
1,144.598
1 Camelot Token(GRAIL) ל RON
лв1,358.424
1 Camelot Token(GRAIL) ל SEK
kr2,990.4195
1 Camelot Token(GRAIL) ל BGN
лв525.1315
1 Camelot Token(GRAIL) ל HUF
Ft106,809.2315
1 Camelot Token(GRAIL) ל CZK
6,594.0165
1 Camelot Token(GRAIL) ל KWD
د.ك95.90725
1 Camelot Token(GRAIL) ל ILS
1,059.6965
1 Camelot Token(GRAIL) ל AOA
Kz286,643.1865
1 Camelot Token(GRAIL) ל BHD
.د.ب118.54765
1 Camelot Token(GRAIL) ל BMD
$314.45
1 Camelot Token(GRAIL) ל DKK
kr2,003.0465
1 Camelot Token(GRAIL) ל HNL
L8,232.301
1 Camelot Token(GRAIL) ל MUR
14,351.498
1 Camelot Token(GRAIL) ל NAD
$5,512.3085
1 Camelot Token(GRAIL) ל NOK
kr3,172.8005
1 Camelot Token(GRAIL) ל NZD
$534.565
1 Camelot Token(GRAIL) ל PAB
B/.314.45
1 Camelot Token(GRAIL) ל PGK
K1,326.979
1 Camelot Token(GRAIL) ל QAR
ر.ق1,141.4535
1 Camelot Token(GRAIL) ל RSD
дин.31,482.734

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Camelot Token

כמה שווה Camelot Token (GRAIL) היום?
החי GRAILהמחיר ב USD הוא 314.45 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GRAIL ל USD?
המחיר הנוכחי של GRAIL ל USD הוא $ 314.45. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Camelot Token?
שווי השוק של GRAIL הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GRAIL?
ההיצע במחזור של GRAIL הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GRAIL?
‏‏GRAIL השיג מחיר שיא (ATH) של 4,596.697463760124 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GRAIL?
GRAIL ‏‏רשם מחירATL של 187.2886077658792 USD.
מהו נפח המסחר של GRAIL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GRAIL הוא $ 57.15K USD.
האם GRAIL יעלה השנה?
GRAIL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GRAIL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:20:37 (UTC+8)

