Camelot Token (GRAIL) מידע Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability. אתר רשמי: https://camelot.exchange/ מסמך לבן: https://docs.camelot.exchange/ סייר בלוקים: https://arbiscan.io/token/0x3d9907F9a368ad0a51Be60f7Da3b97cf940982D8 קנה GRAILעכשיו!

Camelot Token (GRAIL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Camelot Token (GRAIL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 73.51K $ 73.51K $ 73.51K אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 23.52M $ 23.52M $ 23.52M שיא כל הזמנים: $ 4,700 $ 4,700 $ 4,700 שפל כל הזמנים: $ 187.2886077658792 $ 187.2886077658792 $ 187.2886077658792 מחיר נוכחי: $ 320 $ 320 $ 320 למידע נוסף על Camelot Token (GRAIL) מחיר

Camelot Token (GRAIL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Camelot Token (GRAIL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GRAIL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GRAILהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GRAILטוקניומיקה, חקרו אתGRAILהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GRAIL מעוניין להוסיף את Camelot Token (GRAIL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GRAIL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GRAIL ב-MEXC עכשיו!

Camelot Token (GRAIL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GRAILעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GRAIL עכשיו את היסטוריית המחירים!

GRAIL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GRAIL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GRAIL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GRAILעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

