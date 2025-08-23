עוד על GORA

Gora Network סֵמֶל

Gora Network מְחִיר(GORA)

1 GORA ל USDמחיר חי:

$0.0226
$0.0226$0.0226
-2.16%1D
USD
Gora Network (GORA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:31:07 (UTC+8)

Gora Network (GORA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0226
$ 0.0226$ 0.0226
24 שעות נמוך
$ 0.0239
$ 0.0239$ 0.0239
גבוה 24 שעות

$ 0.0226
$ 0.0226$ 0.0226

$ 0.0239
$ 0.0239$ 0.0239

$ 6.21789607430575
$ 6.21789607430575$ 6.21789607430575

$ 0.019519151242983767
$ 0.019519151242983767$ 0.019519151242983767

0.00%

-2.16%

-6.23%

-6.23%

Gora Network (GORA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0226. במהלך 24 השעות האחרונות, GORA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0226 לבין שיא של $ 0.0239, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GORAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.21789607430575, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.019519151242983767.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GORA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gora Network (GORA) מידע שוק

No.5348

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.36K
$ 3.36K$ 3.36K

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ALGO

שווי השוק הנוכחי של Gora Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.36K. ההיצע במחזור של GORA הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.26M.

Gora Network (GORA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Gora Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000499-2.16%
30 ימים$ -0.0073-24.42%
60 ימים$ -0.0004-1.74%
90 ימים$ -0.0045-16.61%
Gora Network שינוי מחיר היום

היום,GORA רשם שינוי של $ -0.000499 (-2.16%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Gora Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0073 (-24.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Gora Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GORA ראה שינוי של $ -0.0004 (-1.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Gora Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0045 (-16.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gora Network (GORA)?

בדוק את Gora Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGora Network (GORA)

Gora Network is a decentralized blockchain oracle originally built on the Algorand blockchain. We empower developers and enterprises to create cutting-edge and reliable decentralized applications by bridging the divide between traditional systems and blockchain networks.

Gora Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Gora Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGORA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Gora Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGora Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Gora Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gora Network (GORA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gora Network (GORA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gora Network.

בדוק את Gora Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Gora Network (GORA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gora Network (GORA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GORA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Gora Network (GORA)

מחפש איך לקנותGora Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Gora Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GORA למטבעות מקומיים

1 Gora Network(GORA) ל VND
594.719
1 Gora Network(GORA) ל AUD
A$0.034578
1 Gora Network(GORA) ל GBP
0.016724
1 Gora Network(GORA) ל EUR
0.01921
1 Gora Network(GORA) ל USD
$0.0226
1 Gora Network(GORA) ל MYR
RM0.09492
1 Gora Network(GORA) ל TRY
0.9266
1 Gora Network(GORA) ל JPY
¥3.3222
1 Gora Network(GORA) ל ARS
ARS$29.9337
1 Gora Network(GORA) ל RUB
1.82721
1 Gora Network(GORA) ל INR
1.97863
1 Gora Network(GORA) ל IDR
Rp364.516078
1 Gora Network(GORA) ל KRW
31.388688
1 Gora Network(GORA) ל PHP
1.28029
1 Gora Network(GORA) ל EGP
￡E.1.0961
1 Gora Network(GORA) ל BRL
R$0.122492
1 Gora Network(GORA) ל CAD
C$0.031188
1 Gora Network(GORA) ל BDT
2.749516
1 Gora Network(GORA) ל NGN
34.55653
1 Gora Network(GORA) ל COP
$90.4
1 Gora Network(GORA) ל ZAR
R.0.397082
1 Gora Network(GORA) ל UAH
0.93677
1 Gora Network(GORA) ל VES
Bs3.164
1 Gora Network(GORA) ל CLP
$21.696
1 Gora Network(GORA) ל PKR
Rs6.407552
1 Gora Network(GORA) ל KZT
12.091904
1 Gora Network(GORA) ל THB
฿0.733144
1 Gora Network(GORA) ל TWD
NT$0.688848
1 Gora Network(GORA) ל AED
د.إ0.082942
1 Gora Network(GORA) ל CHF
Fr0.01808
1 Gora Network(GORA) ל HKD
HK$0.176506
1 Gora Network(GORA) ל AMD
֏8.652184
1 Gora Network(GORA) ל MAD
.د.م0.2034
1 Gora Network(GORA) ל MXN
$0.420812
1 Gora Network(GORA) ל SAR
ريال0.08475
1 Gora Network(GORA) ל PLN
0.082264
1 Gora Network(GORA) ל RON
лв0.097406
1 Gora Network(GORA) ל SEK
kr0.214926
1 Gora Network(GORA) ל BGN
лв0.037742
1 Gora Network(GORA) ל HUF
Ft7.679028
1 Gora Network(GORA) ל CZK
0.473922
1 Gora Network(GORA) ל KWD
د.ك0.006893
1 Gora Network(GORA) ל ILS
0.076162
1 Gora Network(GORA) ל AOA
Kz20.601482
1 Gora Network(GORA) ל BHD
.د.ب0.0085202
1 Gora Network(GORA) ל BMD
$0.0226
1 Gora Network(GORA) ל DKK
kr0.143962
1 Gora Network(GORA) ל HNL
L0.591668
1 Gora Network(GORA) ל MUR
1.031464
1 Gora Network(GORA) ל NAD
$0.396178
1 Gora Network(GORA) ל NOK
kr0.228034
1 Gora Network(GORA) ל NZD
$0.03842
1 Gora Network(GORA) ל PAB
B/.0.0226
1 Gora Network(GORA) ל PGK
K0.095372
1 Gora Network(GORA) ל QAR
ر.ق0.082038
1 Gora Network(GORA) ל RSD
дин.2.261808

Gora Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Gora Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGora Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Gora Network

כמה שווה Gora Network (GORA) היום?
החי GORAהמחיר ב USD הוא 0.0226 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GORA ל USD?
המחיר הנוכחי של GORA ל USD הוא $ 0.0226. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gora Network?
שווי השוק של GORA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GORA?
ההיצע במחזור של GORA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GORA?
‏‏GORA השיג מחיר שיא (ATH) של 6.21789607430575 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GORA?
GORA ‏‏רשם מחירATL של 0.019519151242983767 USD.
מהו נפח המסחר של GORA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GORA הוא $ 3.36K USD.
האם GORA יעלה השנה?
GORA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GORA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:31:07 (UTC+8)

