Gora Network (GORA) מידע Gora Network is a decentralized blockchain oracle originally built on the Algorand blockchain. We empower developers and enterprises to create cutting-edge and reliable decentralized applications by bridging the divide between traditional systems and blockchain networks. אתר רשמי: https://www.gora.io/ מסמך לבן: https://docs.gora.io/gora-docs/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x3b9b5AD79cbb7649143DEcD5afc749a75F8e6C7F קנה GORAעכשיו!

Gora Network (GORA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Gora Network (GORA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M שיא כל הזמנים: $ 0.8479 $ 0.8479 $ 0.8479 שפל כל הזמנים: $ 0.019519151242983767 $ 0.019519151242983767 $ 0.019519151242983767 מחיר נוכחי: $ 0.0228 $ 0.0228 $ 0.0228 למידע נוסף על Gora Network (GORA) מחיר

Gora Network (GORA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Gora Network (GORA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GORA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GORAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GORAטוקניומיקה, חקרו אתGORAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GORA מעוניין להוסיף את Gora Network (GORA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GORA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GORA ב-MEXC עכשיו!

Gora Network (GORA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GORAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GORA עכשיו את היסטוריית המחירים!

GORA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GORA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GORA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GORAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

