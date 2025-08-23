עוד על GODE

Gode Chain סֵמֶל

Gode Chain מְחִיר(GODE)

1 GODE ל USDמחיר חי:

$0.0001695
0.00%1D
USD
Gode Chain (GODE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:43:10 (UTC+8)

Gode Chain (GODE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0001671
24 שעות נמוך
$ 0.0001718
גבוה 24 שעות

$ 0.0001671
$ 0.0001718
$ 0.6976398030440083
$ 0.000153823138845251
+1.01%

0.00%

+32.62%

+32.62%

Gode Chain (GODE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001695. במהלך 24 השעות האחרונות, GODE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001671 לבין שיא של $ 0.0001718, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GODEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6976398030440083, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000153823138845251.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GODE השתנה ב +1.01% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+32.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gode Chain (GODE) מידע שוק

No.7074

$ 0.00
$ 3.09K
$ 1.70M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

GODE

שווי השוק הנוכחי של Gode Chain הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.09K. ההיצע במחזור של GODE הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.70M.

Gode Chain (GODE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Gode Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ +0.0000561+49.47%
60 ימים$ +0.0000696+69.66%
90 ימים$ +0.0000439+34.95%
Gode Chain שינוי מחיר היום

היום,GODE רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Gode Chain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000561 (+49.47%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Gode Chain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GODE ראה שינוי של $ +0.0000696 (+69.66%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Gode Chain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000439 (+34.95%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gode Chain (GODE)?

בדוק את Gode Chain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGode Chain (GODE)

Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.

Gode Chain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Gode Chainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGODE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Gode Chainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGode Chain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Gode Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gode Chain (GODE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gode Chain (GODE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gode Chain.

בדוק את Gode Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

Gode Chain (GODE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gode Chain (GODE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GODE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Gode Chain (GODE)

מחפש איך לקנותGode Chain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Gode Chainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Gode Chain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Gode Chain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרGode Chain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Gode Chain

כמה שווה Gode Chain (GODE) היום?
החי GODEהמחיר ב USD הוא 0.0001695 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GODE ל USD?
המחיר הנוכחי של GODE ל USD הוא $ 0.0001695. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gode Chain?
שווי השוק של GODE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GODE?
ההיצע במחזור של GODE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GODE?
‏‏GODE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6976398030440083 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GODE?
GODE ‏‏רשם מחירATL של 0.000153823138845251 USD.
מהו נפח המסחר של GODE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GODE הוא $ 3.09K USD.
האם GODE יעלה השנה?
GODE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GODE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:43:10 (UTC+8)

כתב ויתור

