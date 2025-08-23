מה זהGode Chain (GODE)

Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.

Gode Chain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



Gode Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gode Chain (GODE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gode Chain (GODE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gode Chain.

Gode Chain (GODE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gode Chain (GODE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GODE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Gode Chain (GODE)

מחפש איך לקנותGode Chain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Gode Chainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GODE למטבעות מקומיים

Gode Chain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Gode Chain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Gode Chain כמה שווה Gode Chain (GODE) היום? החי GODEהמחיר ב USD הוא 0.0001695 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי GODE ל USD? $ 0.0001695 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של GODE ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Gode Chain? שווי השוק של GODE הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של GODE? ההיצע במחזור של GODE הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GODE? ‏‏GODE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6976398030440083 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GODE? GODE ‏‏רשם מחירATL של 0.000153823138845251 USD . מהו נפח המסחר של GODE? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GODE הוא $ 3.09K USD . האם GODE יעלה השנה? GODE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GODE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

