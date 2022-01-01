Gode Chain (GODE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Gode Chain (GODE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Gode Chain (GODE) מידע Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases. אתר רשמי: https://godechain.com/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x245d9f531757f83064aD808b4c9b220C703a4934 קנה GODEעכשיו!

Gode Chain (GODE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Gode Chain (GODE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M שיא כל הזמנים: $ 0.007 $ 0.007 $ 0.007 שפל כל הזמנים: $ 0.000153823138845251 $ 0.000153823138845251 $ 0.000153823138845251 מחיר נוכחי: $ 0.0001962 $ 0.0001962 $ 0.0001962 למידע נוסף על Gode Chain (GODE) מחיר

Gode Chain (GODE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Gode Chain (GODE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GODE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GODEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GODEטוקניומיקה, חקרו אתGODEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GODE מעוניין להוסיף את Gode Chain (GODE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GODE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GODE ב-MEXC עכשיו!

Gode Chain (GODE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GODEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GODE עכשיו את היסטוריית המחירים!

GODE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GODE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GODE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GODEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

