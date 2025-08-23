Giant Mammoth (GMMT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0062. במהלך 24 השעות האחרונות, GMMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0062 לבין שיא של $ 0.006527, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GMMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.087433452032132, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003128621958182126.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GMMT השתנה ב -1.86% במהלך השעה האחרונה, -2.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Giant Mammoth (GMMT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Giant Mammoth הוא $ 10.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.31K. ההיצע במחזור של GMMT הוא 1.71B, עם היצע כולל של 2079314315. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.00M.
Giant Mammoth (GMMT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Giant Mammothהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00018057
-2.83%
30 ימים
$ +0.002597
+72.07%
60 ימים
$ +0.001617
+35.28%
90 ימים
$ +0.000527
+9.28%
Giant Mammoth שינוי מחיר היום
היום,GMMT רשם שינוי של $ -0.00018057 (-2.83%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Giant Mammoth שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002597 (+72.07%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Giant Mammoth שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GMMT ראה שינוי של $ +0.001617 (+35.28%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Giant Mammoth שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000527 (+9.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Giant Mammoth (GMMT)?
Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.
Giant Mammoth זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Giant Mammothההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGMMT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Giant Mammothאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGiant Mammoth לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Giant Mammothתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Giant Mammoth (GMMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Giant Mammoth (GMMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Giant Mammoth.
הבנת הטוקנומיקה של Giant Mammoth (GMMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GMMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Giant Mammoth (GMMT)
מחפש איך לקנותGiant Mammoth? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Giant Mammothב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.