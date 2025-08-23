עוד על GMMT

Giant Mammoth סֵמֶל

Giant Mammoth מְחִיר(GMMT)

1 GMMT ל USDמחיר חי:

$0.0062
$0.0062$0.0062
-2.83%1D
USD
Giant Mammoth (GMMT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:30:21 (UTC+8)

Giant Mammoth (GMMT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0062
$ 0.0062$ 0.0062
24 שעות נמוך
$ 0.006527
$ 0.006527$ 0.006527
גבוה 24 שעות

$ 0.0062
$ 0.0062$ 0.0062

$ 0.006527
$ 0.006527$ 0.006527

$ 4.087433452032132
$ 4.087433452032132$ 4.087433452032132

$ 0.003128621958182126
$ 0.003128621958182126$ 0.003128621958182126

-1.86%

-2.83%

-7.45%

-7.45%

Giant Mammoth (GMMT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0062. במהלך 24 השעות האחרונות, GMMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0062 לבין שיא של $ 0.006527, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GMMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.087433452032132, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003128621958182126.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GMMT השתנה ב -1.86% במהלך השעה האחרונה, -2.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Giant Mammoth (GMMT) מידע שוק

No.1127

$ 10.63M
$ 10.63M$ 10.63M

$ 52.31K
$ 52.31K$ 52.31K

$ 31.00M
$ 31.00M$ 31.00M

1.71B
1.71B 1.71B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

2,079,314,315
2,079,314,315 2,079,314,315

34.27%

GMMT

שווי השוק הנוכחי של Giant Mammoth הוא $ 10.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.31K. ההיצע במחזור של GMMT הוא 1.71B, עם היצע כולל של 2079314315. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.00M.

Giant Mammoth (GMMT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Giant Mammothהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00018057-2.83%
30 ימים$ +0.002597+72.07%
60 ימים$ +0.001617+35.28%
90 ימים$ +0.000527+9.28%
Giant Mammoth שינוי מחיר היום

היום,GMMT רשם שינוי של $ -0.00018057 (-2.83%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Giant Mammoth שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002597 (+72.07%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Giant Mammoth שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GMMT ראה שינוי של $ +0.001617 (+35.28%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Giant Mammoth שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000527 (+9.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Giant Mammoth (GMMT)?

בדוק את Giant Mammoth עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGiant Mammoth (GMMT)

Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.

Giant Mammoth זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Giant Mammothההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGMMT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Giant Mammothאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGiant Mammoth לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Giant Mammothתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Giant Mammoth (GMMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Giant Mammoth (GMMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Giant Mammoth.

בדוק את Giant Mammoth תחזית המחיר עכשיו‏!

Giant Mammoth (GMMT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Giant Mammoth (GMMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GMMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Giant Mammoth (GMMT)

מחפש איך לקנותGiant Mammoth? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Giant Mammothב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GMMT למטבעות מקומיים

Giant Mammoth מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Giant Mammoth, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGiant Mammoth הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Giant Mammoth

כמה שווה Giant Mammoth (GMMT) היום?
החי GMMTהמחיר ב USD הוא 0.0062 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GMMT ל USD?
המחיר הנוכחי של GMMT ל USD הוא $ 0.0062. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Giant Mammoth?
שווי השוק של GMMT הוא $ 10.63M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GMMT?
ההיצע במחזור של GMMT הוא 1.71B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GMMT?
‏‏GMMT השיג מחיר שיא (ATH) של 4.087433452032132 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GMMT?
GMMT ‏‏רשם מחירATL של 0.003128621958182126 USD.
מהו נפח המסחר של GMMT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GMMT הוא $ 52.31K USD.
האם GMMT יעלה השנה?
GMMT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GMMT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:30:21 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

