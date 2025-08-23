Immortal Rising 2 (IMT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.005436. במהלך 24 השעות האחרונות, IMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005424 לבין שיא של $ 0.005821, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.016477465242599076, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002325794475909858.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, IMT השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -3.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+24.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Immortal Rising 2 (IMT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Immortal Rising 2 הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.00K. ההיצע במחזור של IMT הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.44M.
Immortal Rising 2 (IMT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Immortal Rising 2היום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
Immortal Rising 2 שינוי מחיר היום
היום,IMT רשם שינוי של $ -0.00018148 (-3.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Immortal Rising 2 שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000972 (+21.77%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Immortal Rising 2 שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,IMT ראה שינוי של $ -0.000299 (-5.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Immortal Rising 2 שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00002 (-0.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Immortal Rising 2 (IMT)?
Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.
Immortal Rising 2 זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Immortal Rising 2ההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקIMT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Immortal Rising 2אודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךImmortal Rising 2 לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Immortal Rising 2תחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Immortal Rising 2 (IMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Immortal Rising 2 (IMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Immortal Rising 2.
הבנת הטוקנומיקה של Immortal Rising 2 (IMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Immortal Rising 2 (IMT)
מחפש איך לקנותImmortal Rising 2? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Immortal Rising 2ב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
