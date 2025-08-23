מה זהImmortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.

Immortal Rising 2 זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Immortal Rising 2ההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



Immortal Rising 2תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Immortal Rising 2 (IMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Immortal Rising 2 (IMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Immortal Rising 2.

Immortal Rising 2 (IMT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Immortal Rising 2 (IMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Immortal Rising 2 (IMT)

מחפש איך לקנותImmortal Rising 2? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Immortal Rising 2ב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

IMT למטבעות מקומיים

Immortal Rising 2 מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Immortal Rising 2, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

מהו שווי השוק של Immortal Rising 2? שווי השוק של IMT הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של IMT? ההיצע במחזור של IMT הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IMT? ‏‏IMT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.016477465242599076 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IMT? IMT ‏‏רשם מחירATL של 0.002325794475909858 USD . מהו נפח המסחר של IMT? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IMT הוא $ 65.00K USD .

