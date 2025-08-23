עוד על IMT

Immortal Rising 2

Immortal Rising 2 מְחִיר(IMT)

1 IMT ל USDמחיר חי:

Immortal Rising 2 (IMT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:35:06 (UTC+8)

Immortal Rising 2 (IMT) מידע על מחיר (USD)

Immortal Rising 2 (IMT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.005436. במהלך 24 השעות האחרונות, IMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005424 לבין שיא של $ 0.005821, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.016477465242599076, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002325794475909858.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IMT השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -3.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+24.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Immortal Rising 2 (IMT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Immortal Rising 2 הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.00K. ההיצע במחזור של IMT הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.44M.

Immortal Rising 2 (IMT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Immortal Rising 2היום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00018148-3.23%
30 ימים$ +0.000972+21.77%
60 ימים$ -0.000299-5.22%
90 ימים$ -0.00002-0.37%
Immortal Rising 2 שינוי מחיר היום

היום,IMT רשם שינוי של $ -0.00018148 (-3.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Immortal Rising 2 שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000972 (+21.77%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Immortal Rising 2 שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,IMT ראה שינוי של $ -0.000299 (-5.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Immortal Rising 2 שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00002 (-0.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Immortal Rising 2 (IMT)?

בדוק את Immortal Rising 2 עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהImmortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.

Immortal Rising 2 זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Immortal Rising 2ההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקIMT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Immortal Rising 2אודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךImmortal Rising 2 לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Immortal Rising 2תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Immortal Rising 2 (IMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Immortal Rising 2 (IMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Immortal Rising 2.

בדוק את Immortal Rising 2 תחזית המחיר עכשיו‏!

Immortal Rising 2 (IMT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Immortal Rising 2 (IMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Immortal Rising 2 (IMT)

מחפש איך לקנותImmortal Rising 2? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Immortal Rising 2ב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

IMT למטבעות מקומיים

Immortal Rising 2 מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Immortal Rising 2, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרImmortal Rising 2 הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Immortal Rising 2

כמה שווה Immortal Rising 2 (IMT) היום?
החי IMTהמחיר ב USD הוא 0.005436 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IMT ל USD?
המחיר הנוכחי של IMT ל USD הוא $ 0.005436. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Immortal Rising 2?
שווי השוק של IMT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IMT?
ההיצע במחזור של IMT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IMT?
‏‏IMT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.016477465242599076 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IMT?
IMT ‏‏רשם מחירATL של 0.002325794475909858 USD.
מהו נפח המסחר של IMT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IMT הוא $ 65.00K USD.
האם IMT יעלה השנה?
IMT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IMT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

