Giant Mammoth (GMMT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Giant Mammoth (GMMT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Giant Mammoth (GMMT) מידע Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation. אתר רשמי: https://gmmtchain.io/ מסמך לבן: https://gmmtchain.io/whitepaper/giant_mammoth_whitepaper_en.pdf סייר בלוקים: https://scan.gmmtchain.io/ קנה GMMTעכשיו!

Giant Mammoth (GMMT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Giant Mammoth (GMMT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 9.97M $ 9.97M $ 9.97M ההיצע הכולל: $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B אספקה במחזור: $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B FDV (שווי מדולל מלא): $ 29.09M $ 29.09M $ 29.09M שיא כל הזמנים: $ 3.375 $ 3.375 $ 3.375 שפל כל הזמנים: $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 מחיר נוכחי: $ 0.005818 $ 0.005818 $ 0.005818 למידע נוסף על Giant Mammoth (GMMT) מחיר

Giant Mammoth (GMMT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Giant Mammoth (GMMT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GMMT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GMMTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GMMTטוקניומיקה, חקרו אתGMMTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GMMT מעוניין להוסיף את Giant Mammoth (GMMT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GMMT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GMMT ב-MEXC עכשיו!

Giant Mammoth (GMMT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GMMTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GMMT עכשיו את היסטוריית המחירים!

GMMT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GMMT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GMMT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GMMTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!