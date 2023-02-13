GMMT

Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.

שֵׁםGMMT

דירוגNo.1025

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0,03%

אספקת מחזור1 713 747 017

מקסימום היצע5 000 000 000

אספקה כוללת2 080 547 180

שיעור מחזור0.3427%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים4.087433452032132,2023-02-13

המחיר הנמוך ביותר0.003128621958182126,2025-07-29

בלוקצ'יין ציבוריGMMT

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

