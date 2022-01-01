Aavegotchi (GHST) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Aavegotchi (GHST), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Aavegotchi (GHST) מידע GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience. אתר רשמי: https://aavegotchi.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x3F382DbD960E3a9bbCeaE22651E88158d2791550 קנה GHSTעכשיו!

Aavegotchi (GHST) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Aavegotchi (GHST), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 23.96M $ 23.96M $ 23.96M ההיצע הכולל: $ 52.75M $ 52.75M $ 52.75M אספקה במחזור: $ 52.75M $ 52.75M $ 52.75M FDV (שווי מדולל מלא): $ 23.96M $ 23.96M $ 23.96M שיא כל הזמנים: $ 3.9 $ 3.9 $ 3.9 שפל כל הזמנים: $ 0.3119235086974025 $ 0.3119235086974025 $ 0.3119235086974025 מחיר נוכחי: $ 0.4543 $ 0.4543 $ 0.4543 למידע נוסף על Aavegotchi (GHST) מחיר

Aavegotchi (GHST) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Aavegotchi (GHST) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GHST אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GHSTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GHSTטוקניומיקה, חקרו אתGHSTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GHST מעוניין להוסיף את Aavegotchi (GHST) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GHST, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GHST ב-MEXC עכשיו!

Aavegotchi (GHST) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GHSTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GHST עכשיו את היסטוריית המחירים!

GHST חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GHST עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GHST משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GHSTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

