GCB TOKEN סֵמֶל

GCB TOKEN מְחִיר(GCB)

1 GCB ל USDמחיר חי:

$0.04219
$0.04219$0.04219
-0.21%1D
USD
GCB TOKEN (GCB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:42:09 (UTC+8)

GCB TOKEN (GCB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04213
$ 0.04213$ 0.04213
24 שעות נמוך
$ 0.04233
$ 0.04233$ 0.04233
גבוה 24 שעות

$ 0.04213
$ 0.04213$ 0.04213

$ 0.04233
$ 0.04233$ 0.04233

$ 0.3413586978426147
$ 0.3413586978426147$ 0.3413586978426147

$ 0.025015739570114492
$ 0.025015739570114492$ 0.025015739570114492

+0.04%

-0.21%

+11.02%

+11.02%

GCB TOKEN (GCB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.04219. במהלך 24 השעות האחרונות, GCB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04213 לבין שיא של $ 0.04233, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GCBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.3413586978426147, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.025015739570114492.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GCB השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -0.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GCB TOKEN (GCB) מידע שוק

No.574

$ 50.71M
$ 50.71M$ 50.71M

$ 80.82K
$ 80.82K$ 80.82K

$ 105.48M
$ 105.48M$ 105.48M

1.20B
1.20B 1.20B

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

1,201,844,746.3740873
1,201,844,746.3740873 1,201,844,746.3740873

48.07%

BSC

שווי השוק הנוכחי של GCB TOKEN הוא $ 50.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 80.82K. ההיצע במחזור של GCB הוא 1.20B, עם היצע כולל של 1201844746.3740873. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 105.48M.

GCB TOKEN (GCB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של GCB TOKENהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000888-0.21%
30 ימים$ -0.0099-19.01%
60 ימים$ -0.01712-28.87%
90 ימים$ -0.01865-30.66%
GCB TOKEN שינוי מחיר היום

היום,GCB רשם שינוי של $ -0.0000888 (-0.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

GCB TOKEN שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0099 (-19.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

GCB TOKEN שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GCB ראה שינוי של $ -0.01712 (-28.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

GCB TOKEN שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01865 (-30.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של GCB TOKEN (GCB)?

בדוק את GCB TOKEN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGCB TOKEN (GCB)

GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally.

GCB TOKEN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול GCB TOKENההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGCB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים GCB TOKENאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGCB TOKEN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

GCB TOKENתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GCB TOKEN (GCB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GCB TOKEN (GCB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GCB TOKEN.

בדוק את GCB TOKEN תחזית המחיר עכשיו‏!

GCB TOKEN (GCB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GCB TOKEN (GCB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GCB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות GCB TOKEN (GCB)

מחפש איך לקנותGCB TOKEN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש GCB TOKENב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GCB למטבעות מקומיים

1 GCB TOKEN(GCB) ל VND
1,110.22985
1 GCB TOKEN(GCB) ל AUD
A$0.0645507
1 GCB TOKEN(GCB) ל GBP
0.0312206
1 GCB TOKEN(GCB) ל EUR
0.0358615
1 GCB TOKEN(GCB) ל USD
$0.04219
1 GCB TOKEN(GCB) ל MYR
RM0.177198
1 GCB TOKEN(GCB) ל TRY
1.7293681
1 GCB TOKEN(GCB) ל JPY
¥6.20193
1 GCB TOKEN(GCB) ל ARS
ARS$56.6307932
1 GCB TOKEN(GCB) ל RUB
3.4051549
1 GCB TOKEN(GCB) ל INR
3.6924688
1 GCB TOKEN(GCB) ל IDR
Rp680.4837757
1 GCB TOKEN(GCB) ל KRW
58.5968472
1 GCB TOKEN(GCB) ל PHP
2.3900635
1 GCB TOKEN(GCB) ל EGP
￡E.2.0466369
1 GCB TOKEN(GCB) ל BRL
R$0.227826
1 GCB TOKEN(GCB) ל CAD
C$0.0582222
1 GCB TOKEN(GCB) ל BDT
5.1328354
1 GCB TOKEN(GCB) ל NGN
64.5106195
1 GCB TOKEN(GCB) ל COP
$168.76
1 GCB TOKEN(GCB) ל ZAR
R.0.7412783
1 GCB TOKEN(GCB) ל UAH
1.7487755
1 GCB TOKEN(GCB) ל VES
Bs5.9066
1 GCB TOKEN(GCB) ל CLP
$40.46021
1 GCB TOKEN(GCB) ל PKR
Rs11.9617088
1 GCB TOKEN(GCB) ל KZT
22.5733376
1 GCB TOKEN(GCB) ל THB
฿1.3673779
1 GCB TOKEN(GCB) ל TWD
NT$1.2851074
1 GCB TOKEN(GCB) ל AED
د.إ0.1548373
1 GCB TOKEN(GCB) ל CHF
Fr0.033752
1 GCB TOKEN(GCB) ל HKD
HK$0.3295039
1 GCB TOKEN(GCB) ל AMD
֏16.1520196
1 GCB TOKEN(GCB) ל MAD
.د.م0.37971
1 GCB TOKEN(GCB) ל MXN
$0.7830464
1 GCB TOKEN(GCB) ל SAR
ريال0.1582125
1 GCB TOKEN(GCB) ל PLN
0.1535716
1 GCB TOKEN(GCB) ל RON
лв0.1818389
1 GCB TOKEN(GCB) ל SEK
kr0.4016488
1 GCB TOKEN(GCB) ל BGN
лв0.0704573
1 GCB TOKEN(GCB) ל HUF
Ft14.3256145
1 GCB TOKEN(GCB) ל CZK
0.8847243
1 GCB TOKEN(GCB) ל KWD
د.ك0.01286795
1 GCB TOKEN(GCB) ל ILS
0.1417584
1 GCB TOKEN(GCB) ל AOA
Kz38.4591383
1 GCB TOKEN(GCB) ל BHD
.د.ب0.01590563
1 GCB TOKEN(GCB) ל BMD
$0.04219
1 GCB TOKEN(GCB) ל DKK
kr0.2687503
1 GCB TOKEN(GCB) ל HNL
L1.1045342
1 GCB TOKEN(GCB) ל MUR
1.9255516
1 GCB TOKEN(GCB) ל NAD
$0.7395907
1 GCB TOKEN(GCB) ל NOK
kr0.4248533
1 GCB TOKEN(GCB) ל NZD
$0.071723
1 GCB TOKEN(GCB) ל PAB
B/.0.04219
1 GCB TOKEN(GCB) ל PGK
K0.1780418
1 GCB TOKEN(GCB) ל QAR
ر.ق0.1531497
1 GCB TOKEN(GCB) ל RSD
дин.4.223219

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על GCB TOKEN

כמה שווה GCB TOKEN (GCB) היום?
החי GCBהמחיר ב USD הוא 0.04219 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GCB ל USD?
המחיר הנוכחי של GCB ל USD הוא $ 0.04219. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GCB TOKEN?
שווי השוק של GCB הוא $ 50.71M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GCB?
ההיצע במחזור של GCB הוא 1.20B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GCB?
‏‏GCB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.3413586978426147 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GCB?
GCB ‏‏רשם מחירATL של 0.025015739570114492 USD.
מהו נפח המסחר של GCB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GCB הוא $ 80.82K USD.
האם GCB יעלה השנה?
GCB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GCB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:42:09 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

