GCB TOKEN (GCB) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי GCB TOKEN (GCB), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

GCB TOKEN (GCB) מידע GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally. אתר רשמי: https://www.gcbex.com מסמך לבן: https://gcbtoken.io/download/white-paper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x84f70be4DEb029d5f8AACBeAcC74c4dC10737342 קנה GCBעכשיו!

GCB TOKEN (GCB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GCB TOKEN (GCB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 50.31M $ 50.31M $ 50.31M ההיצע הכולל: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B אספקה במחזור: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (שווי מדולל מלא): $ 104.65M $ 104.65M $ 104.65M שיא כל הזמנים: $ 0.3476 $ 0.3476 $ 0.3476 שפל כל הזמנים: $ 0.025015739570114492 $ 0.025015739570114492 $ 0.025015739570114492 מחיר נוכחי: $ 0.04186 $ 0.04186 $ 0.04186 למידע נוסף על GCB TOKEN (GCB) מחיר

GCB TOKEN (GCB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GCB TOKEN (GCB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GCB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GCBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GCBטוקניומיקה, חקרו אתGCBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

