עוד על GAU

GAU מידע על מחיר

GAU אתר רשמי

GAU טוקניומיקה

GAU תחזית מחיר

GAU היסטוריה

GAU מדריך קנייה

GAUממיר מטבעות לפיאט

GAU ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Gamer Arena סֵמֶל

Gamer Arena מְחִיר(GAU)

1 GAU ל USDמחיר חי:

$0.001622
$0.001622$0.001622
-1.69%1D
USD
Gamer Arena (GAU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:42:00 (UTC+8)

Gamer Arena (GAU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001533
$ 0.001533$ 0.001533
24 שעות נמוך
$ 0.00167
$ 0.00167$ 0.00167
גבוה 24 שעות

$ 0.001533
$ 0.001533$ 0.001533

$ 0.00167
$ 0.00167$ 0.00167

$ 1.0002730866188954
$ 1.0002730866188954$ 1.0002730866188954

$ 0.000834290964170406
$ 0.000834290964170406$ 0.000834290964170406

0.00%

-1.69%

-4.42%

-4.42%

Gamer Arena (GAU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001623. במהלך 24 השעות האחרונות, GAU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001533 לבין שיא של $ 0.00167, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GAUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0002730866188954, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000834290964170406.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAU השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gamer Arena (GAU) מידע שוק

No.3837

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 65.65K
$ 65.65K$ 65.65K

$ 811.50K
$ 811.50K$ 811.50K

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

AVAX_CCHAIN

שווי השוק הנוכחי של Gamer Arena הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.65K. ההיצע במחזור של GAU הוא 0.00, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 811.50K.

Gamer Arena (GAU) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Gamer Arenaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00002788-1.69%
30 ימים$ -0.000508-23.84%
60 ימים$ -0.00008-4.70%
90 ימים$ -0.001007-38.29%
Gamer Arena שינוי מחיר היום

היום,GAU רשם שינוי של $ -0.00002788 (-1.69%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Gamer Arena שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000508 (-23.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Gamer Arena שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GAU ראה שינוי של $ -0.00008 (-4.70%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Gamer Arena שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001007 (-38.29%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gamer Arena (GAU)?

בדוק את Gamer Arena עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGamer Arena (GAU)

Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology.

Gamer Arena זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Gamer Arenaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGAU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Gamer Arenaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGamer Arena לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Gamer Arenaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gamer Arena (GAU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gamer Arena (GAU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gamer Arena.

בדוק את Gamer Arena תחזית המחיר עכשיו‏!

Gamer Arena (GAU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gamer Arena (GAU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GAU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Gamer Arena (GAU)

מחפש איך לקנותGamer Arena? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Gamer Arenaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GAU למטבעות מקומיים

1 Gamer Arena(GAU) ל VND
42.709245
1 Gamer Arena(GAU) ל AUD
A$0.00248319
1 Gamer Arena(GAU) ל GBP
0.00120102
1 Gamer Arena(GAU) ל EUR
0.00137955
1 Gamer Arena(GAU) ל USD
$0.001623
1 Gamer Arena(GAU) ל MYR
RM0.0068166
1 Gamer Arena(GAU) ל TRY
0.06652677
1 Gamer Arena(GAU) ל JPY
¥0.238581
1 Gamer Arena(GAU) ל ARS
ARS$2.17852044
1 Gamer Arena(GAU) ל RUB
0.13099233
1 Gamer Arena(GAU) ל INR
0.14204496
1 Gamer Arena(GAU) ל IDR
Rp26.17741569
1 Gamer Arena(GAU) ל KRW
2.25415224
1 Gamer Arena(GAU) ל PHP
0.09194295
1 Gamer Arena(GAU) ל EGP
￡E.0.07873173
1 Gamer Arena(GAU) ל BRL
R$0.0087642
1 Gamer Arena(GAU) ל CAD
C$0.00223974
1 Gamer Arena(GAU) ל BDT
0.19745418
1 Gamer Arena(GAU) ל NGN
2.48164815
1 Gamer Arena(GAU) ל COP
$6.492
1 Gamer Arena(GAU) ל ZAR
R.0.02851611
1 Gamer Arena(GAU) ל UAH
0.06727335
1 Gamer Arena(GAU) ל VES
Bs0.22722
1 Gamer Arena(GAU) ל CLP
$1.556457
1 Gamer Arena(GAU) ל PKR
Rs0.46015296
1 Gamer Arena(GAU) ל KZT
0.86836992
1 Gamer Arena(GAU) ל THB
฿0.05260143
1 Gamer Arena(GAU) ל TWD
NT$0.04943658
1 Gamer Arena(GAU) ל AED
د.إ0.00595641
1 Gamer Arena(GAU) ל CHF
Fr0.0012984
1 Gamer Arena(GAU) ל HKD
HK$0.01267563
1 Gamer Arena(GAU) ל AMD
֏0.62134932
1 Gamer Arena(GAU) ל MAD
.د.م0.014607
1 Gamer Arena(GAU) ל MXN
$0.03012288
1 Gamer Arena(GAU) ל SAR
ريال0.00608625
1 Gamer Arena(GAU) ל PLN
0.00590772
1 Gamer Arena(GAU) ל RON
лв0.00699513
1 Gamer Arena(GAU) ל SEK
kr0.01545096
1 Gamer Arena(GAU) ל BGN
лв0.00271041
1 Gamer Arena(GAU) ל HUF
Ft0.55108965
1 Gamer Arena(GAU) ל CZK
0.03403431
1 Gamer Arena(GAU) ל KWD
د.ك0.000495015
1 Gamer Arena(GAU) ל ILS
0.00545328
1 Gamer Arena(GAU) ל AOA
Kz1.47947811
1 Gamer Arena(GAU) ל BHD
.د.ب0.000611871
1 Gamer Arena(GAU) ל BMD
$0.001623
1 Gamer Arena(GAU) ל DKK
kr0.01033851
1 Gamer Arena(GAU) ל HNL
L0.04249014
1 Gamer Arena(GAU) ל MUR
0.07407372
1 Gamer Arena(GAU) ל NAD
$0.02845119
1 Gamer Arena(GAU) ל NOK
kr0.01634361
1 Gamer Arena(GAU) ל NZD
$0.0027591
1 Gamer Arena(GAU) ל PAB
B/.0.001623
1 Gamer Arena(GAU) ל PGK
K0.00684906
1 Gamer Arena(GAU) ל QAR
ر.ق0.00589149
1 Gamer Arena(GAU) ל RSD
дин.0.1624623

Gamer Arena מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Gamer Arena, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרGamer Arena הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Gamer Arena

כמה שווה Gamer Arena (GAU) היום?
החי GAUהמחיר ב USD הוא 0.001623 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GAU ל USD?
המחיר הנוכחי של GAU ל USD הוא $ 0.001623. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gamer Arena?
שווי השוק של GAU הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GAU?
ההיצע במחזור של GAU הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GAU?
‏‏GAU השיג מחיר שיא (ATH) של 1.0002730866188954 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GAU?
GAU ‏‏רשם מחירATL של 0.000834290964170406 USD.
מהו נפח המסחר של GAU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GAU הוא $ 65.65K USD.
האם GAU יעלה השנה?
GAU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GAU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:42:00 (UTC+8)

Gamer Arena (GAU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

GAU-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GAU
GAU
USD
USD

1 GAU = 0.001623 USD

מסחרGAU

USDTGAU
$0.001622
$0.001622$0.001622
-1.69%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד