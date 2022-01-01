Gamer Arena (GAU) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Gamer Arena (GAU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Gamer Arena (GAU) מידע Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology. אתר רשמי: https://about.gamerarena.com/ סייר בלוקים: https://snowtrace.io/token/0xCa8EBfB8e1460Aaac7c272CB9053B3D42412AAc2 קנה GAUעכשיו!

Gamer Arena (GAU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Gamer Arena (GAU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 762.50K $ 762.50K $ 762.50K שיא כל הזמנים: $ 0.1949 $ 0.1949 $ 0.1949 שפל כל הזמנים: $ 0.000834290964170406 $ 0.000834290964170406 $ 0.000834290964170406 מחיר נוכחי: $ 0.001525 $ 0.001525 $ 0.001525 למידע נוסף על Gamer Arena (GAU) מחיר

Gamer Arena (GAU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Gamer Arena (GAU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GAU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GAUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GAUטוקניומיקה, חקרו אתGAUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GAU מעוניין להוסיף את Gamer Arena (GAU) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GAU, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GAU ב-MEXC עכשיו!

Gamer Arena (GAU) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GAUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GAU עכשיו את היסטוריית המחירים!

GAU חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GAU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GAU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GAUעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

