מחיר Gata (GATA) בזמן אמת היום הוא $ 0.0081, עם שינוי של 6.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GATA ל USD הוא $ 0.0081 לכל GATA.

Gata כרגע מדורג במקום #2179 לפי שווי שוק של $ 779.56K, עם היצע במחזור של 96.24M GATA. ב‑24 השעות האחרונות, GATA סחר בין $ 0.008053 (נמוך) ל $ 0.00944 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.17518834628959326, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.009076652331107929.

ביצועים לטווח קצר, GATA נע ב -0.86% בשעה האחרונה ו -37.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 62.72K.

Gata (GATA) מידע שוק

דירוג No.2179 שווי שוק $ 779.56K$ 779.56K $ 779.56K נפח (24 שעות) $ 62.72K$ 62.72K $ 62.72K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.10M$ 8.10M $ 8.10M אספקת מחזור 96.24M 96.24M 96.24M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 9.62% בלוקצ'יין ציבורי BSC

