Fellaz מחיר היום

מחיר Fellaz (FLZ) בזמן אמת היום הוא $ 0.266, עם שינוי של 0.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLZ ל USD הוא $ 0.266 לכל FLZ.

Fellaz כרגע מדורג במקום #252 לפי שווי שוק של $ 125.52M, עם היצע במחזור של 471.87M FLZ. ב‑24 השעות האחרונות, FLZ סחר בין $ 0.26215 (נמוך) ל $ 0.2739 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.031902618598005, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.08700985391066055.

ביצועים לטווח קצר, FLZ נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו +1.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 53.98K.

Fellaz (FLZ) מידע שוק

דירוג No.252 שווי שוק $ 125.52M$ 125.52M $ 125.52M נפח (24 שעות) $ 53.98K$ 53.98K $ 53.98K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 532.00M$ 532.00M $ 532.00M אספקת מחזור 471.87M 471.87M 471.87M מקסימום היצע 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 אספקה כוללת 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 שיעור מחזור 23.59% בלוקצ'יין ציבורי ETH

