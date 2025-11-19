Fellaz (FLZ) תחזית מחיר (USD)

קבל Fellaz תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה FLZ יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Fellaz % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.26895 $0.26895 $0.26895 +0.24% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Fellaz תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Fellaz (FLZ) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Fellaz ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.26895 בשנת 2025. Fellaz (FLZ) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Fellaz ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.282397 בשנת 2026. Fellaz (FLZ) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של FLZ הוא $ 0.296517 עם 10.25% שיעור צמיחה. Fellaz (FLZ) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של FLZ הוא $ 0.311343 עם 15.76% שיעור צמיחה. Fellaz (FLZ) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של FLZ הוא $ 0.326910 עם 21.55% שיעור צמיחה. Fellaz (FLZ) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של FLZ הוא $ 0.343255 עם 27.63% שיעור צמיחה. Fellaz (FLZ) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Fellaz עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.559127. Fellaz (FLZ) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Fellaz עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.910760. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.26895 0.00%

2026 $ 0.282397 5.00%

2027 $ 0.296517 10.25%

2028 $ 0.311343 15.76%

2029 $ 0.326910 21.55%

2030 $ 0.343255 27.63%

2031 $ 0.360418 34.01%

2032 $ 0.378439 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.397361 47.75%

2034 $ 0.417229 55.13%

2035 $ 0.438091 62.89%

2036 $ 0.459995 71.03%

2037 $ 0.482995 79.59%

2038 $ 0.507145 88.56%

2039 $ 0.532502 97.99%

2040 $ 0.559127 107.89% הצג עוד לטווח קצר Fellaz תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.26895 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.268986 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.269207 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.270055 0.41% Fellaz (FLZ) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורFLZב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.26895 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Fellaz (FLZ) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורFLZ , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.268986 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Fellaz (FLZ) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורFLZ , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.269207 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Fellaz (FLZ) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורFLZ הוא $0.270055 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Fellaz מחיר נוכחי $ 0.26895$ 0.26895 $ 0.26895 שינוי מחיר (24 שעות) +0.24% שווי שוק $ 126.91M$ 126.91M $ 126.91M אספקת מחזור 471.87M 471.87M 471.87M נפח (24 שעות) $ 52.56K$ 52.56K $ 52.56K נפח (24 שעות) -- המחיר FLZ העדכני הוא $ 0.26895. יש לו שינוי של +0.24% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 52.56Kב 24 שעות. בנוסף, FLZ יש כמות במעגל של 471.87M ושווי שוק כולל של $ 126.91M. צפה FLZ במחיר חי

Fellaz מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בFellazדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלFellaz הוא 0.26895USD. היצע במחזור של Fellaz(FLZ) הוא 0.00 FLZ , מה שמעניק לו שווי שוק של $126.91M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.000190 $ 0.2739 $ 0.26215

7 ימים 0.01% $ 0.003240 $ 0.27559 $ 0.25815

30 ימים 0.02% $ 0.004869 $ 0.28101 $ 0.25485 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Fellaz הראה תנועת מחירים של $-0.000190 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Fellaz נסחר בשיא של $0.27559 ושפל של $0.25815 . נרשם שינוי במחיר של 0.01% . מגמה אחרונה זו מציגה אתFLZ הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Fellaz חווה 0.02% שינוי, המשקף בערך $0.004869 לערכו. זה מצביע על כך ש FLZ עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Fellaz המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה FLZ בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Fellaz (FLZ) מודול חיזוי מחיר עובד? Fellaz מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של FLZעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךFellaz לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של FLZ , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Fellaz. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלFLZ . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלFLZ כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Fellaz.

מדוע FLZ חיזוי מחירים חשוב?

FLZ תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם FLZ כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, FLZ ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של FLZ בחודש הבא? על פי Fellaz (FLZ) כלי תחזית המחירים, המחיר FLZ הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 FLZ בשנת 2026? המחיר של 1 Fellaz (FLZ) היום הוא $0.26895 . על פי מודול התחזית שלעיל, FLZ יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של FLZ בשנת 2027? Fellaz (FLZ) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 FLZ עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של FLZ בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Fellaz (FLZ) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של FLZ בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Fellaz (FLZ) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 FLZ בשנת 2030? המחיר של 1 Fellaz (FLZ) היום הוא $0.26895 . על פי מודול התחזית שלעיל, FLZ יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי FLZ תחזית המחיר בשנת 2040? Fellaz (FLZ) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 FLZ עד שנת 2040.