Fly Trade (FLY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.07381. במהלך 24 השעות האחרונות, FLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.07341 לבין שיא של $ 0.07616, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7383235519984418, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0730829468485858.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLY השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -1.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Fly Trade (FLY) מידע שוק
No.2145
$ 934.15K
$ 62.08K
$ 10.15M
12.66M
137,500,000
99,502,953.64264742
9.20%
SONIC
שווי השוק הנוכחי של Fly Trade הוא $ 934.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.08K. ההיצע במחזור של FLY הוא 12.66M, עם היצע כולל של 99502953.64264742. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.15M.
Fly Trade (FLY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Fly Tradeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0014667
-1.95%
30 ימים
$ -0.01951
-20.91%
60 ימים
$ -0.03726
-33.55%
90 ימים
$ -0.02619
-26.19%
Fly Trade שינוי מחיר היום
היום,FLY רשם שינוי של $ -0.0014667 (-1.95%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Fly Trade שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01951 (-20.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Fly Trade שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FLY ראה שינוי של $ -0.03726 (-33.55%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Fly Trade שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02619 (-26.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Fly Trade (FLY)?
Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.
