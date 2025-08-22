עוד על FLY

Fly Trade סֵמֶל

Fly Trade מְחִיר(FLY)

1 FLY ל USDמחיר חי:

$0.07375
$0.07375$0.07375
-1.95%1D
USD
Fly Trade (FLY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:08:22 (UTC+8)

Fly Trade (FLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.07341
$ 0.07341$ 0.07341
24 שעות נמוך
$ 0.07616
$ 0.07616$ 0.07616
גבוה 24 שעות

$ 0.07341
$ 0.07341$ 0.07341

$ 0.07616
$ 0.07616$ 0.07616

$ 0.7383235519984418
$ 0.7383235519984418$ 0.7383235519984418

$ 0.0730829468485858
$ 0.0730829468485858$ 0.0730829468485858

+0.13%

-1.95%

-1.49%

-1.49%

Fly Trade (FLY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.07381. במהלך 24 השעות האחרונות, FLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.07341 לבין שיא של $ 0.07616, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7383235519984418, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0730829468485858.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLY השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -1.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fly Trade (FLY) מידע שוק

No.2145

$ 934.15K
$ 934.15K$ 934.15K

$ 62.08K
$ 62.08K$ 62.08K

$ 10.15M
$ 10.15M$ 10.15M

12.66M
12.66M 12.66M

137,500,000
137,500,000 137,500,000

99,502,953.64264742
99,502,953.64264742 99,502,953.64264742

9.20%

SONIC

שווי השוק הנוכחי של Fly Trade הוא $ 934.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.08K. ההיצע במחזור של FLY הוא 12.66M, עם היצע כולל של 99502953.64264742. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.15M.

Fly Trade (FLY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Fly Tradeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0014667-1.95%
30 ימים$ -0.01951-20.91%
60 ימים$ -0.03726-33.55%
90 ימים$ -0.02619-26.19%
Fly Trade שינוי מחיר היום

היום,FLY רשם שינוי של $ -0.0014667 (-1.95%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Fly Trade שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01951 (-20.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Fly Trade שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FLY ראה שינוי של $ -0.03726 (-33.55%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Fly Trade שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02619 (-26.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Fly Trade (FLY)?

בדוק את Fly Trade עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFly Trade (FLY)

Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.

Fly Trade זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Fly Tradeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFLY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
- לקרוא ביקורות וניתוחים Fly Tradeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFly Trade לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Fly Tradeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fly Trade (FLY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fly Trade (FLY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את Fly Trade תחזית המחיר עכשיו‏!

Fly Trade (FLY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fly Trade (FLY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

איך לקנות Fly Trade (FLY)

מחפש איך לקנותFly Trade? התהליך פשוט וללא בעיות!

Fly Trade מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Fly Trade, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFly Trade הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Fly Trade

כמה שווה Fly Trade (FLY) היום?
החי FLYהמחיר ב USD הוא 0.07381 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FLY ל USD?
המחיר הנוכחי של FLY ל USD הוא $ 0.07381. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fly Trade?
שווי השוק של FLY הוא $ 934.15K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FLY?
ההיצע במחזור של FLY הוא 12.66M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FLY?
‏‏FLY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.7383235519984418 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FLY?
FLY ‏‏רשם מחירATL של 0.0730829468485858 USD.
מהו נפח המסחר של FLY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FLY הוא $ 62.08K USD.
האם FLY יעלה השנה?
FLY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FLY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:08:22 (UTC+8)

Fly Trade (FLY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

