Fly Trade (FLY) מידע Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX. אתר רשמי: https://www.fly.trade/ מסמך לבן: https://docs.fly.trade/ סייר בלוקים: https://sonicscan.org/token/0x6c9B3A74ae4779da5Ca999371eE8950e8DB3407f קנה FLYעכשיו!

Fly Trade (FLY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Fly Trade (FLY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 958.67K $ 958.67K $ 958.67K ההיצע הכולל: $ 99.50M $ 99.50M $ 99.50M אספקה במחזור: $ 12.65M $ 12.65M $ 12.65M FDV (שווי מדולל מלא): $ 10.42M $ 10.42M $ 10.42M שיא כל הזמנים: $ 0.9093 $ 0.9093 $ 0.9093 שפל כל הזמנים: $ 0.07266802046895787 $ 0.07266802046895787 $ 0.07266802046895787 מחיר נוכחי: $ 0.07581 $ 0.07581 $ 0.07581 למידע נוסף על Fly Trade (FLY) מחיר

Fly Trade (FLY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Fly Trade (FLY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FLY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FLYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FLYטוקניומיקה, חקרו אתFLYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

