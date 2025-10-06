Flux AI מחיר היום

מחיר Flux AI (FLUXAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000272, עם שינוי של 8.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLUXAI ל USD הוא $ 0.0000272 לכל FLUXAI.

Flux AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- FLUXAI. ב‑24 השעות האחרונות, FLUXAI סחר בין $ 0.0000153 (נמוך) ל $ 0.000035 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, FLUXAI נע ב +6.25% בשעה האחרונה ו +223.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 14.90K.

Flux AI (FLUXAI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.20K$ 27.20K $ 27.20K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

