Fleek מחיר היום

מחיר Fleek (FLK) בזמן אמת היום הוא $ 0.1421, עם שינוי של 0.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLK ל USD הוא $ 0.1421 לכל FLK.

Fleek כרגע מדורג במקום #1617 לפי שווי שוק של $ 2.84M, עם היצע במחזור של 20.00M FLK. ב‑24 השעות האחרונות, FLK סחר בין $ 0.1373 (נמוך) ל $ 0.1564 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.6289933396082115, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.11349214572806128.

ביצועים לטווח קצר, FLK נע ב -0.50% בשעה האחרונה ו -2.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 130.46K.

Fleek (FLK) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Fleek הוא $ 2.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 130.46K. ההיצע במחזור של FLK הוא 20.00M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.21M.