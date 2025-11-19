Fleek (FLK) תחזית מחיר (USD)

קבל Fleek תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה FLK יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Fleek % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.1387 $0.1387 $0.1387 -3.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Fleek תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Fleek (FLK) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Fleek ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.1387 בשנת 2025. Fleek (FLK) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Fleek ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.145635 בשנת 2026. Fleek (FLK) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של FLK הוא $ 0.152916 עם 10.25% שיעור צמיחה. Fleek (FLK) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של FLK הוא $ 0.160562 עם 15.76% שיעור צמיחה. Fleek (FLK) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של FLK הוא $ 0.168590 עם 21.55% שיעור צמיחה. Fleek (FLK) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של FLK הוא $ 0.177020 עם 27.63% שיעור צמיחה. Fleek (FLK) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Fleek עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.288347. Fleek (FLK) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Fleek עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.469687.

2040 $ 0.288347 107.89% הצג עוד לטווח קצר Fleek תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.1387 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.138718 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.138832 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.139269 0.41% Fleek (FLK) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורFLKב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.1387 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Fleek (FLK) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורFLK , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.138718 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Fleek (FLK) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורFLK , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.138832 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Fleek (FLK) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורFLK הוא $0.139269 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Fleek מחיר נוכחי $ 0.1387$ 0.1387 $ 0.1387 שינוי מחיר (24 שעות) -3.00% שווי שוק $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M אספקת מחזור 20.00M 20.00M 20.00M נפח (24 שעות) $ 131.54K$ 131.54K $ 131.54K נפח (24 שעות) -- המחיר FLK העדכני הוא $ 0.1387. יש לו שינוי של -3.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 131.54Kב 24 שעות. בנוסף, FLK יש כמות במעגל של 20.00M ושווי שוק כולל של $ 2.77M. צפה FLK במחיר חי

איך לקנות Fleek (FLK) מנסה לקנות FLK? כעת ניתן לרכוש FLK באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות.

Fleek מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בFleekדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלFleek הוא 0.1387USD. היצע במחזור של Fleek(FLK) הוא 0.00 FLK , מה שמעניק לו שווי שוק של $2.77M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0.000200 $ 0.1504 $ 0.1373

7 ימים -0.25% $ -0.0476 $ 0.2474 $ 0.125

30 ימים -0.42% $ -0.103500 $ 0.3305 $ 0.1155 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Fleek הראה תנועת מחירים של $0.000200 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Fleek נסחר בשיא של $0.2474 ושפל של $0.125 . נרשם שינוי במחיר של -0.25% . מגמה אחרונה זו מציגה אתFLK הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Fleek חווה -0.42% שינוי, המשקף בערך $-0.103500 לערכו. זה מצביע על כך ש FLK עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Fleek המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה FLK בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Fleek (FLK) מודול חיזוי מחיר עובד? Fleek מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של FLKעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךFleek לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של FLK , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Fleek. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלFLK . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלFLK כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Fleek.

מדוע FLK חיזוי מחירים חשוב?

FLK תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

