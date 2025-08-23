עוד על FCT2

FirmaChain

FirmaChain מְחִיר(FCT2)

1 FCT2 ל USD מחיר חי:

$0.02708
$0.02708$0.02708
+6.32%1D
USD
FirmaChain (FCT2) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:27:11 (UTC+8)

FirmaChain (FCT2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02538
$ 0.02538$ 0.02538
24 שעות נמוך
$ 0.02797
$ 0.02797$ 0.02797
גבוה 24 שעות

$ 0.02538
$ 0.02538$ 0.02538

$ 0.02797
$ 0.02797$ 0.02797

$ 133.444099809
$ 133.444099809$ 133.444099809

$ 0.0124668608351
$ 0.0124668608351$ 0.0124668608351

-0.48%

+6.32%

-6.02%

-6.02%

FirmaChain (FCT2) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02701. במהלך 24 השעות האחרונות, FCT2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02538 לבין שיא של $ 0.02797, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FCT2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 133.444099809, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0124668608351.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FCT2 השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, +6.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FirmaChain (FCT2) מידע שוק

No.778

$ 28.12M
$ 28.12M$ 28.12M

$ 53.19K
$ 53.19K$ 53.19K

$ 28.49M
$ 28.49M$ 28.49M

1.04B
1.04B 1.04B

1,054,756,664.688364
1,054,756,664.688364 1,054,756,664.688364

FCT

שווי השוק הנוכחי של FirmaChain הוא $ 28.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.19K. ההיצע במחזור של FCT2 הוא 1.04B, עם היצע כולל של 1054756664.688364. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.49M.

FirmaChain (FCT2) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של FirmaChainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0016097+6.32%
30 ימים$ -0.00875-24.47%
60 ימים$ +0.001+3.84%
90 ימים$ -0.00364-11.88%
FirmaChain שינוי מחיר היום

היום,FCT2 רשם שינוי של $ +0.0016097 (+6.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

FirmaChain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00875 (-24.47%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

FirmaChain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FCT2 ראה שינוי של $ +0.001 (+3.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

FirmaChain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00364 (-11.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FirmaChain (FCT2)?

בדוק את FirmaChain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFirmaChain (FCT2)

FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform.

FirmaChain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FirmaChainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFCT2 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FirmaChainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFirmaChain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

FirmaChainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FirmaChain (FCT2) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FirmaChain (FCT2) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FirmaChain.

בדוק את FirmaChain תחזית המחיר עכשיו‏!

FirmaChain (FCT2) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FirmaChain (FCT2) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FCT2 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות FirmaChain (FCT2)

מחפש איך לקנותFirmaChain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FirmaChainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FirmaChain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של FirmaChain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFirmaChain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על FirmaChain

כמה שווה FirmaChain (FCT2) היום?
החי FCT2המחיר ב USD הוא 0.02701 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FCT2 ל USD?
המחיר הנוכחי של FCT2 ל USD הוא $ 0.02701. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FirmaChain?
שווי השוק של FCT2 הוא $ 28.12M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FCT2?
ההיצע במחזור של FCT2 הוא 1.04B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FCT2?
‏‏FCT2 השיג מחיר שיא (ATH) של 133.444099809 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FCT2?
FCT2 ‏‏רשם מחירATL של 0.0124668608351 USD.
מהו נפח המסחר של FCT2?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FCT2 הוא $ 53.19K USD.
האם FCT2 יעלה השנה?
FCT2 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FCT2 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:27:11 (UTC+8)

FirmaChain (FCT2) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

