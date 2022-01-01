FirmaChain (FCT2) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי FirmaChain (FCT2), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

FirmaChain (FCT2) מידע FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform. אתר רשמי: https://firmachain.org/#/ מסמך לבן: https://firmachain.org/whitepaper_EN.pdf סייר בלוקים: https://explorer.firmachain.dev/ קנה FCT2עכשיו!

FirmaChain (FCT2) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FirmaChain (FCT2), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 28.41M $ 28.41M $ 28.41M ההיצע הכולל: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B אספקה במחזור: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (שווי מדולל מלא): $ 28.78M $ 28.78M $ 28.78M שיא כל הזמנים: $ 0.79995 $ 0.79995 $ 0.79995 שפל כל הזמנים: $ 0.0124668608351 $ 0.0124668608351 $ 0.0124668608351 מחיר נוכחי: $ 0.02726 $ 0.02726 $ 0.02726 למידע נוסף על FirmaChain (FCT2) מחיר

FirmaChain (FCT2) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FirmaChain (FCT2) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FCT2 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FCT2האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FCT2טוקניומיקה, חקרו אתFCT2המחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FCT2 מעוניין להוסיף את FirmaChain (FCT2) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FCT2, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FCT2 ב-MEXC עכשיו!

FirmaChain (FCT2) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FCT2עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FCT2 עכשיו את היסטוריית המחירים!

FCT2 חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FCT2 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FCT2 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FCT2עכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

