FARTLESS COIN מחיר היום

מחיר FARTLESS COIN (FARTLESS) בזמן אמת היום הוא $ 0.0002462, עם שינוי של 4.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FARTLESS ל USD הוא $ 0.0002462 לכל FARTLESS.

FARTLESS COIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- FARTLESS. ב‑24 השעות האחרונות, FARTLESS סחר בין $ 0.0002158 (נמוך) ל $ 0.0002874 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, FARTLESS נע ב +0.61% בשעה האחרונה ו -28.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.23K.

FARTLESS COIN (FARTLESS) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 56.23K$ 56.23K $ 56.23K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של FARTLESS COIN הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.23K. ההיצע במחזור של FARTLESS הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.