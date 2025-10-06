AssetMint מחיר היום

מחיר AssetMint (ASSETMINT) בזמן אמת היום הוא $ 0.000000005334, עם שינוי של 10.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASSETMINT ל USD הוא $ 0.000000005334 לכל ASSETMINT.

AssetMint כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ASSETMINT. ב‑24 השעות האחרונות, ASSETMINT סחר בין $ 0.000000004874 (נמוך) ל $ 0.000000006356 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ASSETMINT נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו -16.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 657.83K.

AssetMint (ASSETMINT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 657.83K$ 657.83K $ 657.83K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.20M$ 11.20M $ 11.20M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

