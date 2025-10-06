ArAIstotlebyVirtuals מחיר היום

מחיר ArAIstotlebyVirtuals (FACY) בזמן אמת היום הוא $ 0.02258, עם שינוי של 15.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FACY ל USD הוא $ 0.02258 לכל FACY.

ArAIstotlebyVirtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- FACY. ב‑24 השעות האחרונות, FACY סחר בין $ 0.0225 (נמוך) ל $ 0.02841 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, FACY נע ב -0.05% בשעה האחרונה ו -50.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 57.20K.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 57.20K$ 57.20K $ 57.20K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של ArAIstotlebyVirtuals הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.20K. ההיצע במחזור של FACY הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.