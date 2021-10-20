עוד על EVRY

EVRY מידע על מחיר

EVRY מסמך לבן

EVRY אתר רשמי

EVRY טוקניומיקה

EVRY תחזית מחיר

EVRY היסטוריה

EVRY מדריך קנייה

EVRYממיר מטבעות לפיאט

EVRY ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Evrynet סֵמֶל

Evrynet מְחִיר(EVRY)

1 EVRY ל USDמחיר חי:

$0.001853
$0.001853$0.001853
+0.05%1D
USD
Evrynet (EVRY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:38:52 (UTC+8)

Evrynet (EVRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001852
$ 0.001852$ 0.001852
24 שעות נמוך
$ 0.002
$ 0.002$ 0.002
גבוה 24 שעות

$ 0.001852
$ 0.001852$ 0.001852

$ 0.002
$ 0.002$ 0.002

$ 0.6237858675687351
$ 0.6237858675687351$ 0.6237858675687351

$ 0.001175738247995547
$ 0.001175738247995547$ 0.001175738247995547

+0.05%

+0.05%

+5.34%

+5.34%

Evrynet (EVRY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001853. במהלך 24 השעות האחרונות, EVRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001852 לבין שיא של $ 0.002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EVRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6237858675687351, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001175738247995547.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EVRY השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Evrynet (EVRY) מידע שוק

No.2852

$ 74.84K
$ 74.84K$ 74.84K

$ 29.52
$ 29.52$ 29.52

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

40.39M
40.39M 40.39M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

4.03%

2021-10-20 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של Evrynet הוא $ 74.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 29.52. ההיצע במחזור של EVRY הוא 40.39M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.85M.

Evrynet (EVRY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Evrynetהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00000093+0.05%
30 ימים$ +0.000234+14.45%
60 ימים$ +0.000461+33.11%
90 ימים$ +0.000466+33.59%
Evrynet שינוי מחיר היום

היום,EVRY רשם שינוי של $ +0.00000093 (+0.05%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Evrynet שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000234 (+14.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Evrynet שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EVRY ראה שינוי של $ +0.000461 (+33.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Evrynet שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000466 (+33.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Evrynet (EVRY)?

בדוק את Evrynet עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEvrynet (EVRY)

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

Evrynet זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Evrynetההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEVRY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Evrynetאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEvrynet לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Evrynetתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Evrynet (EVRY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Evrynet (EVRY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Evrynet.

בדוק את Evrynet תחזית המחיר עכשיו‏!

Evrynet (EVRY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Evrynet (EVRY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EVRY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Evrynet (EVRY)

מחפש איך לקנותEvrynet? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Evrynetב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EVRY למטבעות מקומיים

1 Evrynet(EVRY) ל VND
48.761695
1 Evrynet(EVRY) ל AUD
A$0.00283509
1 Evrynet(EVRY) ל GBP
0.00137122
1 Evrynet(EVRY) ל EUR
0.00157505
1 Evrynet(EVRY) ל USD
$0.001853
1 Evrynet(EVRY) ל MYR
RM0.0077826
1 Evrynet(EVRY) ל TRY
0.07595447
1 Evrynet(EVRY) ל JPY
¥0.272391
1 Evrynet(EVRY) ל ARS
ARS$2.48724484
1 Evrynet(EVRY) ל RUB
0.14955563
1 Evrynet(EVRY) ל INR
0.16217456
1 Evrynet(EVRY) ל IDR
Rp29.88709259
1 Evrynet(EVRY) ל KRW
2.57359464
1 Evrynet(EVRY) ל PHP
0.10497245
1 Evrynet(EVRY) ל EGP
￡E.0.08988903
1 Evrynet(EVRY) ל BRL
R$0.0100062
1 Evrynet(EVRY) ל CAD
C$0.00255714
1 Evrynet(EVRY) ל BDT
0.22543598
1 Evrynet(EVRY) ל NGN
2.83332965
1 Evrynet(EVRY) ל COP
$7.412
1 Evrynet(EVRY) ל ZAR
R.0.03255721
1 Evrynet(EVRY) ל UAH
0.07680685
1 Evrynet(EVRY) ל VES
Bs0.25942
1 Evrynet(EVRY) ל CLP
$1.777027
1 Evrynet(EVRY) ל PKR
Rs0.52536256
1 Evrynet(EVRY) ל KZT
0.99142912
1 Evrynet(EVRY) ל THB
฿0.06005573
1 Evrynet(EVRY) ל TWD
NT$0.05644238
1 Evrynet(EVRY) ל AED
د.إ0.00680051
1 Evrynet(EVRY) ל CHF
Fr0.0014824
1 Evrynet(EVRY) ל HKD
HK$0.01447193
1 Evrynet(EVRY) ל AMD
֏0.70940252
1 Evrynet(EVRY) ל MAD
.د.م0.016677
1 Evrynet(EVRY) ל MXN
$0.03439168
1 Evrynet(EVRY) ל SAR
ريال0.00694875
1 Evrynet(EVRY) ל PLN
0.00674492
1 Evrynet(EVRY) ל RON
лв0.00798643
1 Evrynet(EVRY) ל SEK
kr0.01764056
1 Evrynet(EVRY) ל BGN
лв0.00309451
1 Evrynet(EVRY) ל HUF
Ft0.62918615
1 Evrynet(EVRY) ל CZK
0.03885741
1 Evrynet(EVRY) ל KWD
د.ك0.000565165
1 Evrynet(EVRY) ל ILS
0.00622608
1 Evrynet(EVRY) ל AOA
Kz1.68913921
1 Evrynet(EVRY) ל BHD
.د.ب0.000698581
1 Evrynet(EVRY) ל BMD
$0.001853
1 Evrynet(EVRY) ל DKK
kr0.01180361
1 Evrynet(EVRY) ל HNL
L0.04851154
1 Evrynet(EVRY) ל MUR
0.08457092
1 Evrynet(EVRY) ל NAD
$0.03248309
1 Evrynet(EVRY) ל NOK
kr0.01865971
1 Evrynet(EVRY) ל NZD
$0.0031501
1 Evrynet(EVRY) ל PAB
B/.0.001853
1 Evrynet(EVRY) ל PGK
K0.00781966
1 Evrynet(EVRY) ל QAR
ر.ق0.00672639
1 Evrynet(EVRY) ל RSD
дин.0.1854853

Evrynet מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Evrynet, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרEvrynet הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Evrynet

כמה שווה Evrynet (EVRY) היום?
החי EVRYהמחיר ב USD הוא 0.001853 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EVRY ל USD?
המחיר הנוכחי של EVRY ל USD הוא $ 0.001853. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Evrynet?
שווי השוק של EVRY הוא $ 74.84K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EVRY?
ההיצע במחזור של EVRY הוא 40.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EVRY?
‏‏EVRY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6237858675687351 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EVRY?
EVRY ‏‏רשם מחירATL של 0.001175738247995547 USD.
מהו נפח המסחר של EVRY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EVRY הוא $ 29.52 USD.
האם EVRY יעלה השנה?
EVRY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EVRY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:38:52 (UTC+8)

Evrynet (EVRY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

EVRY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

EVRY
EVRY
USD
USD

1 EVRY = 0.001853 USD

מסחרEVRY

USDTEVRY
$0.001853
$0.001853$0.001853
+0.05%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד