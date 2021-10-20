Evrynet (EVRY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Evrynet (EVRY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Evrynet (EVRY) מידע Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system אתר רשמי: https://evrynet.io מסמך לבן: https://evrynet.io/pdf/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xd7dcd9b99787c619b4d57979521258d1a7267ad7 קנה EVRYעכשיו!

Evrynet (EVRY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Evrynet (EVRY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 76.70K $ 76.70K $ 76.70K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 40.39M $ 40.39M $ 40.39M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M שיא כל הזמנים: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 שפל כל הזמנים: $ 0.001175738247995547 $ 0.001175738247995547 $ 0.001175738247995547 מחיר נוכחי: $ 0.001899 $ 0.001899 $ 0.001899 למידע נוסף על Evrynet (EVRY) מחיר

Evrynet (EVRY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Evrynet (EVRY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EVRY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EVRYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EVRYטוקניומיקה, חקרו אתEVRYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות EVRY מעוניין להוסיף את Evrynet (EVRY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת EVRY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות EVRY ב-MEXC עכשיו!

Evrynet (EVRY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של EVRYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה EVRY עכשיו את היסטוריית המחירים!

EVRY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן EVRY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EVRY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה EVRYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

