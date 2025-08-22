Balance (EPT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.005123. במהלך 24 השעות האחרונות, EPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004335 לבין שיא של $ 0.005813, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.061734272639565727, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003791516162432348.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, EPT השתנה ב -1.96% במהלך השעה האחרונה, +9.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+22.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Balance (EPT) מידע שוק
No.1019
$ 14.45M
$ 14.45M$ 14.45M
$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M
$ 51.23M
$ 51.23M$ 51.23M
2.82B
2.82B 2.82B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
9,999,999,990
9,999,999,990 9,999,999,990
28.20%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Balance הוא $ 14.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.33M. ההיצע במחזור של EPT הוא 2.82B, עם היצע כולל של 9999999990. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.23M.
Balance (EPT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Balanceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00045059
+9.58%
30 ימים
$ +0.000746
+17.04%
60 ימים
$ +0.000889
+20.99%
90 ימים
$ -0.004462
-46.56%
Balance שינוי מחיר היום
היום,EPT רשם שינוי של $ +0.00045059 (+9.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Balance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000746 (+17.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Balance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,EPT ראה שינוי של $ +0.000889 (+20.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Balance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.004462 (-46.56%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Balance (EPT)?
Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond.
Balance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Balanceההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקEPT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Balanceאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBalance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Balanceתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Balance (EPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Balance (EPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Balance.
הבנת הטוקנומיקה של Balance (EPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Balance (EPT)
מחפש איך לקנותBalance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Balanceב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.