Balance (EPT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Balance (EPT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Balance (EPT) מידע Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond. אתר רשמי: https://balance.fun/ מסמך לבן: https://balancefun.gitbook.io/balance סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x3dc8e2d80b6215a1bccae4d38715c3520581e77c קנה EPTעכשיו!

Balance (EPT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Balance (EPT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 11.94M $ 11.94M $ 11.94M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 2.82B $ 2.82B $ 2.82B FDV (שווי מדולל מלא): $ 42.32M $ 42.32M $ 42.32M שיא כל הזמנים: $ 0.0564 $ 0.0564 $ 0.0564 שפל כל הזמנים: $ 0.003791516162432348 $ 0.003791516162432348 $ 0.003791516162432348 מחיר נוכחי: $ 0.004232 $ 0.004232 $ 0.004232 למידע נוסף על Balance (EPT) מחיר

Balance (EPT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Balance (EPT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EPT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EPTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EPTטוקניומיקה, חקרו אתEPTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות EPT מעוניין להוסיף את Balance (EPT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת EPT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות EPT ב-MEXC עכשיו!

Balance (EPT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של EPTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה EPT עכשיו את היסטוריית המחירים!

EPT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן EPT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EPT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה EPTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!