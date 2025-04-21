EPT

Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond.

שֵׁםEPT

דירוגNo.1008

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.59%

אספקת מחזור2,820,325,758

מקסימום היצע10,000,000,000

אספקה כוללת9,999,999,990

שיעור מחזור0.282%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.061734272639565727,2025-04-21

המחיר הנמוך ביותר0.003791516162432348,2025-08-05

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

