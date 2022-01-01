Epic Chain (EPIC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Epic Chain (EPIC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Epic Chain (EPIC) מידע Epic Chain, backed by Ripple, is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning institutions and consumers across every major asset class. אתר רשמי: https://epicchain.io/ מסמך לבן: https://docs.google.com/document/d/1vuPUwMOR09UuFJsrck1TVpWVmSPp2umaxD693iUAKEY/edit?tab=t.0 סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x94314a14Df63779c99C0764a30e0CD22fA78fC0E קנה EPICעכשיו!

Epic Chain (EPIC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Epic Chain (EPIC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 73.79M $ 73.79M $ 73.79M ההיצע הכולל: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M אספקה במחזור: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 73.79M $ 73.79M $ 73.79M שיא כל הזמנים: $ 3.2249 $ 3.2249 $ 3.2249 שפל כל הזמנים: $ 0.7252176173070083 $ 0.7252176173070083 $ 0.7252176173070083 מחיר נוכחי: $ 2.4598 $ 2.4598 $ 2.4598 למידע נוסף על Epic Chain (EPIC) מחיר

Epic Chain (EPIC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Epic Chain (EPIC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EPIC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EPICהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EPICטוקניומיקה, חקרו אתEPICהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Epic Chain (EPIC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של EPICעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה EPIC עכשיו את היסטוריית המחירים!

EPIC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן EPIC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EPIC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה EPICעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

