Elixir Games סֵמֶל

Elixir Games מְחִיר(ELIX)

1 ELIX ל USDמחיר חי:

$0.004112
$0.004112$0.004112
-7.59%1D
USD
Elixir Games (ELIX) טבלת מחירים חיה
Elixir Games (ELIX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.004102
$ 0.004102$ 0.004102
24 שעות נמוך
$ 0.00458
$ 0.00458$ 0.00458
גבוה 24 שעות

$ 0.004102
$ 0.004102$ 0.004102

$ 0.00458
$ 0.00458$ 0.00458

$ 0.18068135424224743
$ 0.18068135424224743$ 0.18068135424224743

$ 0.002922262113844027
$ 0.002922262113844027$ 0.002922262113844027

-1.02%

-7.59%

-2.66%

-2.66%

Elixir Games (ELIX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004112. במהלך 24 השעות האחרונות, ELIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004102 לבין שיא של $ 0.00458, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.18068135424224743, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002922262113844027.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELIX השתנה ב -1.02% במהלך השעה האחרונה, -7.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elixir Games (ELIX) מידע שוק

No.2092

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 20.77K
$ 20.77K$ 20.77K

$ 6.17M
$ 6.17M$ 6.17M

245.93M
245.93M 245.93M

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,499,994,210.560958
1,499,994,210.560958 1,499,994,210.560958

16.39%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Elixir Games הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.77K. ההיצע במחזור של ELIX הוא 245.93M, עם היצע כולל של 1499994210.560958. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.17M.

Elixir Games (ELIX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Elixir Gamesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00033773-7.59%
30 ימים$ +0.000236+6.08%
60 ימים$ +0.000628+18.02%
90 ימים$ -0.002379-36.66%
Elixir Games שינוי מחיר היום

היום,ELIX רשם שינוי של $ -0.00033773 (-7.59%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Elixir Games שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000236 (+6.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Elixir Games שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ELIX ראה שינוי של $ +0.000628 (+18.02%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Elixir Games שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002379 (-36.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Elixir Games (ELIX)?

בדוק את Elixir Games עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהElixir Games (ELIX)

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

Elixir Games זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Elixir Gamesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקELIX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Elixir Gamesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךElixir Games לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Elixir Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Elixir Games (ELIX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Elixir Games (ELIX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Elixir Games.

בדוק את Elixir Games תחזית המחיר עכשיו‏!

Elixir Games (ELIX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Elixir Games (ELIX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ELIX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Elixir Games (ELIX)

מחפש איך לקנותElixir Games? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Elixir Gamesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ELIX למטבעות מקומיים

1 Elixir Games(ELIX) ל VND
108.20728
1 Elixir Games(ELIX) ל AUD
A$0.00633248
1 Elixir Games(ELIX) ל GBP
0.00304288
1 Elixir Games(ELIX) ל EUR
0.0034952
1 Elixir Games(ELIX) ל USD
$0.004112
1 Elixir Games(ELIX) ל MYR
RM0.0172704
1 Elixir Games(ELIX) ל TRY
0.168592
1 Elixir Games(ELIX) ל JPY
¥0.604464
1 Elixir Games(ELIX) ל ARS
ARS$5.431952
1 Elixir Games(ELIX) ל RUB
0.33138608
1 Elixir Games(ELIX) ל INR
0.36012896
1 Elixir Games(ELIX) ל IDR
Rp66.32257136
1 Elixir Games(ELIX) ל KRW
5.71107456
1 Elixir Games(ELIX) ל PHP
0.23331488
1 Elixir Games(ELIX) ל EGP
￡E.0.19947312
1 Elixir Games(ELIX) ל BRL
R$0.02236928
1 Elixir Games(ELIX) ל CAD
C$0.00567456
1 Elixir Games(ELIX) ל BDT
0.49566048
1 Elixir Games(ELIX) ל NGN
6.26829168
1 Elixir Games(ELIX) ל COP
$16.448
1 Elixir Games(ELIX) ל ZAR
R.0.07208336
1 Elixir Games(ELIX) ל UAH
0.16842752
1 Elixir Games(ELIX) ל VES
Bs0.57568
1 Elixir Games(ELIX) ל CLP
$3.943408
1 Elixir Games(ELIX) ל PKR
Rs1.15633552
1 Elixir Games(ELIX) ל KZT
2.19070912
1 Elixir Games(ELIX) ל THB
฿0.1334344
1 Elixir Games(ELIX) ל TWD
NT$0.12533376
1 Elixir Games(ELIX) ל AED
د.إ0.01509104
1 Elixir Games(ELIX) ל CHF
Fr0.0032896
1 Elixir Games(ELIX) ל HKD
HK$0.03211472
1 Elixir Games(ELIX) ל AMD
֏1.55696768
1 Elixir Games(ELIX) ל MAD
.د.م0.03688464
1 Elixir Games(ELIX) ל MXN
$0.0766888
1 Elixir Games(ELIX) ל SAR
ريال0.01542
1 Elixir Games(ELIX) ל PLN
0.01496768
1 Elixir Games(ELIX) ל RON
лв0.01776384
1 Elixir Games(ELIX) ל SEK
kr0.03918736
1 Elixir Games(ELIX) ל BGN
лв0.00686704
1 Elixir Games(ELIX) ל HUF
Ft1.39861456
1 Elixir Games(ELIX) ל CZK
0.08631088
1 Elixir Games(ELIX) ל KWD
د.ك0.00125416
1 Elixir Games(ELIX) ל ILS
0.01389856
1 Elixir Games(ELIX) ל AOA
Kz3.74837584
1 Elixir Games(ELIX) ל BHD
.د.ب0.001550224
1 Elixir Games(ELIX) ל BMD
$0.004112
1 Elixir Games(ELIX) ל DKK
kr0.02623456
1 Elixir Games(ELIX) ל HNL
L0.10662416
1 Elixir Games(ELIX) ל MUR
0.18767168
1 Elixir Games(ELIX) ל NAD
$0.07187776
1 Elixir Games(ELIX) ל NOK
kr0.04157232
1 Elixir Games(ELIX) ל NZD
$0.0069904
1 Elixir Games(ELIX) ל PAB
B/.0.004112
1 Elixir Games(ELIX) ל PGK
K0.01718816
1 Elixir Games(ELIX) ל QAR
ر.ق0.01484432
1 Elixir Games(ELIX) ל RSD
дин.0.41206352

Elixir Games מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Elixir Games, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרElixir Games הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Elixir Games

כמה שווה Elixir Games (ELIX) היום?
החי ELIXהמחיר ב USD הוא 0.004112 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ELIX ל USD?
המחיר הנוכחי של ELIX ל USD הוא $ 0.004112. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Elixir Games?
שווי השוק של ELIX הוא $ 1.01M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ELIX?
ההיצע במחזור של ELIX הוא 245.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ELIX?
‏‏ELIX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.18068135424224743 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ELIX?
ELIX ‏‏רשם מחירATL של 0.002922262113844027 USD.
מהו נפח המסחר של ELIX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ELIX הוא $ 20.77K USD.
האם ELIX יעלה השנה?
ELIX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ELIX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Elixir Games (ELIX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

