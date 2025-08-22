Elixir Games (ELIX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004112. במהלך 24 השעות האחרונות, ELIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004102 לבין שיא של $ 0.00458, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.18068135424224743, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002922262113844027.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELIX השתנה ב -1.02% במהלך השעה האחרונה, -7.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Elixir Games (ELIX) מידע שוק
No.2092
$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M
$ 20.77K
$ 20.77K$ 20.77K
$ 6.17M
$ 6.17M$ 6.17M
245.93M
245.93M 245.93M
1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000
1,499,994,210.560958
1,499,994,210.560958 1,499,994,210.560958
16.39%
SOL
שווי השוק הנוכחי של Elixir Games הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.77K. ההיצע במחזור של ELIX הוא 245.93M, עם היצע כולל של 1499994210.560958. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.17M.
Elixir Games (ELIX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Elixir Gamesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00033773
-7.59%
30 ימים
$ +0.000236
+6.08%
60 ימים
$ +0.000628
+18.02%
90 ימים
$ -0.002379
-36.66%
Elixir Games שינוי מחיר היום
היום,ELIX רשם שינוי של $ -0.00033773 (-7.59%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Elixir Games שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000236 (+6.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Elixir Games שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ELIX ראה שינוי של $ +0.000628 (+18.02%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Elixir Games שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002379 (-36.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Elixir Games (ELIX)?
Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.
Elixir Games זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Elixir Gamesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקELIX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Elixir Gamesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךElixir Games לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Elixir Gamesתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Elixir Games (ELIX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Elixir Games (ELIX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Elixir Games.
הבנת הטוקנומיקה של Elixir Games (ELIX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ELIX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Elixir Games (ELIX)
מחפש איך לקנותElixir Games? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Elixir Gamesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.