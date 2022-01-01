Elixir Games (ELIX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Elixir Games (ELIX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade. אתר רשמי: https://elixir.games/ מסמך לבן: https://whitepaper.elixir.games/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/5cbq1HriesW4zHpFEk9Gc8UT4ccmfHcBTDCa2XcBduTo

Elixir Games (ELIX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Elixir Games (ELIX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M ההיצע הכולל: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B אספקה במחזור: $ 245.93M $ 245.93M $ 245.93M FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.27M $ 6.27M $ 6.27M שיא כל הזמנים: $ 0.23604 $ 0.23604 $ 0.23604 שפל כל הזמנים: $ 0.002922262113844027 $ 0.002922262113844027 $ 0.002922262113844027 מחיר נוכחי: $ 0.004183 $ 0.004183 $ 0.004183 למידע נוסף על Elixir Games (ELIX) מחיר

Elixir Games (ELIX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Elixir Games (ELIX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ELIX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ELIXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ELIXטוקניומיקה, חקרו אתELIXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

מעוניין להוסיף את Elixir Games (ELIX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ELIX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

Elixir Games (ELIX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ELIXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ELIX עכשיו את היסטוריית המחירים!

ELIX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ELIX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ELIX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ELIXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

