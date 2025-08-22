EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.024724. במהלך 24 השעות האחרונות, EDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02259 לבין שיא של $ 0.02482, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.09690912397995667, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003159490790773429.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, EDX השתנה ב +5.08% במהלך השעה האחרונה, +7.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) מידע שוק
No.3936
שווי השוק הנוכחי של EDEXA BLOCKCHAIN הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 122.74K. ההיצע במחזור של EDX הוא 0.00, עם היצע כולל של 2500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 247.24M.
EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של EDEXA BLOCKCHAINהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00178681
+7.79%
30 ימים
$ -0.002306
-8.54%
60 ימים
$ -0.002221
-8.25%
90 ימים
$ -0.002335
-8.63%
EDEXA BLOCKCHAIN שינוי מחיר היום
היום,EDX רשם שינוי של $ +0.00178681 (+7.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
EDEXA BLOCKCHAIN שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002306 (-8.54%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
EDEXA BLOCKCHAIN שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,EDX ראה שינוי של $ -0.002221 (-8.25%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
EDEXA BLOCKCHAIN שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002335 (-8.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)?
edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers.
EDEXA BLOCKCHAINתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EDEXA BLOCKCHAIN.
הבנת הטוקנומיקה של EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EDX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)
