EDEXA BLOCKCHAIN סֵמֶל

EDEXA BLOCKCHAIN מְחִיר(EDX)

1 EDX ל USDמחיר חי:

$0.024724
$0.024724$0.024724
+7.79%1D
USD
EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:13:27 (UTC+8)

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02259
$ 0.02259$ 0.02259
24 שעות נמוך
$ 0.02482
$ 0.02482$ 0.02482
גבוה 24 שעות

$ 0.02259
$ 0.02259$ 0.02259

$ 0.02482
$ 0.02482$ 0.02482

$ 0.09690912397995667
$ 0.09690912397995667$ 0.09690912397995667

$ 0.003159490790773429
$ 0.003159490790773429$ 0.003159490790773429

+5.08%

+7.79%

+8.49%

+8.49%

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.024724. במהלך 24 השעות האחרונות, EDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02259 לבין שיא של $ 0.02482, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.09690912397995667, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003159490790773429.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EDX השתנה ב +5.08% במהלך השעה האחרונה, +7.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) מידע שוק

No.3936

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 122.74K
$ 122.74K$ 122.74K

$ 247.24M
$ 247.24M$ 247.24M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

0.00%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של EDEXA BLOCKCHAIN הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 122.74K. ההיצע במחזור של EDX הוא 0.00, עם היצע כולל של 2500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 247.24M.

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של EDEXA BLOCKCHAINהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00178681+7.79%
30 ימים$ -0.002306-8.54%
60 ימים$ -0.002221-8.25%
90 ימים$ -0.002335-8.63%
EDEXA BLOCKCHAIN שינוי מחיר היום

היום,EDX רשם שינוי של $ +0.00178681 (+7.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

EDEXA BLOCKCHAIN שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002306 (-8.54%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

EDEXA BLOCKCHAIN שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EDX ראה שינוי של $ -0.002221 (-8.25%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

EDEXA BLOCKCHAIN שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002335 (-8.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)?

בדוק את EDEXA BLOCKCHAIN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers.

EDEXA BLOCKCHAIN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול EDEXA BLOCKCHAINההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEDX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים EDEXA BLOCKCHAINאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEDEXA BLOCKCHAIN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

EDEXA BLOCKCHAINתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EDEXA BLOCKCHAIN.

בדוק את EDEXA BLOCKCHAIN תחזית המחיר עכשיו‏!

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EDX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

מחפש איך לקנותEDEXA BLOCKCHAIN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש EDEXA BLOCKCHAINב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EDX למטבעות מקומיים

1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל VND
650.61206
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל AUD
A$0.03782772
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל GBP
0.01804852
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל EUR
0.0210154
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל USD
$0.024724
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל MYR
RM0.1038408
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל TRY
1.01343676
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל JPY
¥3.634428
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל ARS
ARS$32.660404
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל RUB
1.9989354
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל INR
2.1645862
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל IDR
Rp398.77413772
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל KRW
34.29119904
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל PHP
1.4006146
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל EGP
￡E.1.19960848
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל BRL
R$0.13400408
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל CAD
C$0.03411912
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל BDT
3.00792184
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל NGN
37.8042322
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל COP
$99.29306744
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל ZAR
R.0.4339062
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל UAH
1.0248098
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל VES
Bs3.46136
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל CLP
$23.73504
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל PKR
Rs7.00974848
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל KZT
13.22832896
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל THB
฿0.80155208
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל TWD
NT$0.75309304
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל AED
د.إ0.09073708
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל CHF
Fr0.0197792
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל HKD
HK$0.19309444
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל AMD
֏9.46533616
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל MAD
.د.م0.222516
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל MXN
$0.46060812
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל SAR
ريال0.092715
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל PLN
0.08999536
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל RON
лв0.10680768
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל SEK
kr0.23512524
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל BGN
лв0.04128908
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל HUF
Ft8.39800108
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל CZK
0.51846228
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל KWD
د.ك0.00754082
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל ILS
0.08331988
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל AOA
Kz22.53765668
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל BHD
.د.ب0.009320948
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל BMD
$0.024724
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל DKK
kr0.15749188
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל HNL
L0.64727432
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל MUR
1.12840336
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל NAD
$0.43341172
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל NOK
kr0.24946516
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל NZD
$0.0420308
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל PAB
B/.0.024724
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל PGK
K0.10433528
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל QAR
ر.ق0.08974812
1 EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ל RSD
дин.2.47536688

EDEXA BLOCKCHAIN מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של EDEXA BLOCKCHAIN, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרEDEXA BLOCKCHAIN הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על EDEXA BLOCKCHAIN

כמה שווה EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) היום?
החי EDXהמחיר ב USD הוא 0.024724 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EDX ל USD?
המחיר הנוכחי של EDX ל USD הוא $ 0.024724. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של EDEXA BLOCKCHAIN?
שווי השוק של EDX הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EDX?
ההיצע במחזור של EDX הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EDX?
‏‏EDX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.09690912397995667 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EDX?
EDX ‏‏רשם מחירATL של 0.003159490790773429 USD.
מהו נפח המסחר של EDX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EDX הוא $ 122.74K USD.
האם EDX יעלה השנה?
EDX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EDX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:13:27 (UTC+8)

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

EDX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

EDX
EDX
USD
USD

1 EDX = 0.024724 USD

