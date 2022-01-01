Edge (EDGE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Edge (EDGE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Edge (EDGE) מידע Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked. אתר רשמי: https://www.definitive.fi מסמך לבן: https://docs.definitive.fi סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0xED6E000dEF95780fb89734c07EE2ce9F6dcAf110 קנה EDGEעכשיו!

Edge (EDGE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Edge (EDGE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 83.59M $ 83.59M $ 83.59M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 203.02M $ 203.02M $ 203.02M FDV (שווי מדולל מלא): $ 411.74M $ 411.74M $ 411.74M שיא כל הזמנים: $ 0.97 $ 0.97 $ 0.97 שפל כל הזמנים: $ 0.027842638057250423 $ 0.027842638057250423 $ 0.027842638057250423 מחיר נוכחי: $ 0.41174 $ 0.41174 $ 0.41174 למידע נוסף על Edge (EDGE) מחיר

Edge (EDGE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Edge (EDGE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EDGE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EDGEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EDGEטוקניומיקה, חקרו אתEDGEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות EDGE מעוניין להוסיף את Edge (EDGE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת EDGE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות EDGE ב-MEXC עכשיו!

Edge (EDGE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של EDGEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה EDGE עכשיו את היסטוריית המחירים!

EDGE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן EDGE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EDGE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה EDGEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

