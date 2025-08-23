עוד על EDGE

ללמוד

Edge סֵמֶל

Edge מְחִיר(EDGE)

1 EDGE ל USDמחיר חי:

$0.5388
$0.5388
-0.10%1D
USD
Edge (EDGE) טבלת מחירים חיה
Edge (EDGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+1.96%

-0.10%

-10.58%

-10.58%

Edge (EDGE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.53654. במהלך 24 השעות האחרונות, EDGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.50519 לבין שיא של $ 0.5961, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EDGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9128667392523326, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.027842638057250423.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EDGE השתנה ב +1.96% במהלך השעה האחרונה, -0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Edge (EDGE) מידע שוק

No.349

20.30%

BASE

שווי השוק הנוכחי של Edge הוא $ 108.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 88.69K. ההיצע במחזור של EDGE הוא 203.02M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 536.54M.

Edge (EDGE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Edgeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0005393-0.10%
30 ימים$ +0.39783+286.80%
60 ימים$ +0.4589+591.06%
90 ימים$ +0.41845+354.34%
Edge שינוי מחיר היום

היום,EDGE רשם שינוי של $ -0.0005393 (-0.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Edge שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.39783 (+286.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Edge שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EDGE ראה שינוי של $ +0.4589 (+591.06%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Edge שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.41845 (+354.34%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Edge (EDGE)?

בדוק את Edge עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEdge (EDGE)

Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked.

Edge זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Edgeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEDGE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Edgeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEdge לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Edgeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Edge (EDGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Edge (EDGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Edge.

בדוק את Edge תחזית המחיר עכשיו‏!

Edge (EDGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Edge (EDGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EDGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Edge (EDGE)

מחפש איך לקנותEdge? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Edgeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EDGE למטבעות מקומיים

Edge מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Edge, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרEdge הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Edge

כמה שווה Edge (EDGE) היום?
החי EDGEהמחיר ב USD הוא 0.53654 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EDGE ל USD?
המחיר הנוכחי של EDGE ל USD הוא $ 0.53654. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Edge?
שווי השוק של EDGE הוא $ 108.93M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EDGE?
ההיצע במחזור של EDGE הוא 203.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EDGE?
‏‏EDGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9128667392523326 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EDGE?
EDGE ‏‏רשם מחירATL של 0.027842638057250423 USD.
מהו נפח המסחר של EDGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EDGE הוא $ 88.69K USD.
האם EDGE יעלה השנה?
EDGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EDGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

