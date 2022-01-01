Animecoin (ANIME) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Animecoin (ANIME), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Animecoin (ANIME) מידע Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture. אתר רשמי: https://www.anime.xyz סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x4dc26fc5854e7648a064a4abd590bbe71724c277 קנה ANIMEעכשיו!

Animecoin (ANIME) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Animecoin (ANIME), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 90.28M $ 90.28M $ 90.28M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 5.54B $ 5.54B $ 5.54B FDV (שווי מדולל מלא): $ 163.00M $ 163.00M $ 163.00M שיא כל הזמנים: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 שפל כל הזמנים: $ 0.01230881396082252 $ 0.01230881396082252 $ 0.01230881396082252 מחיר נוכחי: $ 0.0163 $ 0.0163 $ 0.0163 למידע נוסף על Animecoin (ANIME) מחיר

Animecoin (ANIME) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Animecoin (ANIME) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ANIME אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ANIMEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ANIMEטוקניומיקה, חקרו אתANIMEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

