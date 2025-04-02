EDGE

Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked.

שֵׁםEDGE

דירוגNo.463

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)3,20%

אספקת מחזור203 024 680,07272866

מקסימום היצע1 000 000 000

אספקה כוללת1 000 000 000

שיעור מחזור0.203%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.9128667392523326,2025-08-17

המחיר הנמוך ביותר0.027842638057250423,2025-04-02

בלוקצ'יין ציבוריBASE

etfindex:mc_etfindex_source

