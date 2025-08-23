עוד על DRN

Doran סֵמֶל

Doran מְחִיר(DRN)

Doran (DRN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:24:03 (UTC+8)

Doran (DRN) מידע על מחיר (USD)

Doran (DRN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2161. במהלך 24 השעות האחרונות, DRN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2133 לבין שיא של $ 0.2229, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRN השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -3.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Doran (DRN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Doran הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 104.73K. ההיצע במחזור של DRN הוא --, עם היצע כולל של 50000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.81M.

Doran (DRN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Doranהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.006684-3.00%
30 ימים$ -0.0103-4.55%
60 ימים$ -0.024-10.00%
90 ימים$ -0.1344-38.35%
Doran שינוי מחיר היום

היום,DRN רשם שינוי של $ -0.006684 (-3.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Doran שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0103 (-4.55%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Doran שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DRN ראה שינוי של $ -0.024 (-10.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Doran שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1344 (-38.35%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Doran (DRN)?

בדוק את Doran עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDoran (DRN)

SHANHAI is the first 3D fantasy martial arts massively multiplayer online role-playing mobile game (MMORPG) based on blockchain technology, which combines traditional classic culture and future fantasy elements, and has multiple competitive modes such as single-player dungeons and guild battles. Doran (DRN) is the play-to-earn token in SHANHAI's "three-token economic model", allowing players free to earn.

Doran זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Doranההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDRN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Doranאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDoran לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Doranתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Doran (DRN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Doran (DRN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Doran.

בדוק את Doran תחזית המחיר עכשיו‏!

Doran (DRN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Doran (DRN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DRN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Doran (DRN)

מחפש איך לקנותDoran? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Doranב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DRN למטבעות מקומיים

1 Doran(DRN) ל VND
5,686.6715
1 Doran(DRN) ל AUD
A$0.330633
1 Doran(DRN) ל GBP
0.159914
1 Doran(DRN) ל EUR
0.183685
1 Doran(DRN) ל USD
$0.2161
1 Doran(DRN) ל MYR
RM0.90762
1 Doran(DRN) ל TRY
8.8601
1 Doran(DRN) ל JPY
¥31.7667
1 Doran(DRN) ל ARS
ARS$286.22445
1 Doran(DRN) ל RUB
17.471685
1 Doran(DRN) ל INR
18.919555
1 Doran(DRN) ל IDR
Rp3,485.483383
1 Doran(DRN) ל KRW
300.136968
1 Doran(DRN) ל PHP
12.242065
1 Doran(DRN) ל EGP
￡E.10.48085
1 Doran(DRN) ל BRL
R$1.171262
1 Doran(DRN) ל CAD
C$0.298218
1 Doran(DRN) ל BDT
26.290726
1 Doran(DRN) ל NGN
330.427705
1 Doran(DRN) ל COP
$864.4
1 Doran(DRN) ל ZAR
R.3.796877
1 Doran(DRN) ל UAH
8.957345
1 Doran(DRN) ל VES
Bs30.254
1 Doran(DRN) ל CLP
$207.456
1 Doran(DRN) ל PKR
Rs61.268672
1 Doran(DRN) ל KZT
115.622144
1 Doran(DRN) ל THB
฿7.010284
1 Doran(DRN) ל TWD
NT$6.586728
1 Doran(DRN) ל AED
د.إ0.793087
1 Doran(DRN) ל CHF
Fr0.17288
1 Doran(DRN) ל HKD
HK$1.687741
1 Doran(DRN) ל AMD
֏82.731724
1 Doran(DRN) ל MAD
.د.م1.9449
1 Doran(DRN) ל MXN
$4.023782
1 Doran(DRN) ל SAR
ريال0.810375
1 Doran(DRN) ל PLN
0.786604
1 Doran(DRN) ל RON
лв0.931391
1 Doran(DRN) ל SEK
kr2.055111
1 Doran(DRN) ל BGN
лв0.360887
1 Doran(DRN) ל HUF
Ft73.426458
1 Doran(DRN) ל CZK
4.531617
1 Doran(DRN) ל KWD
د.ك0.0659105
1 Doran(DRN) ל ILS
0.728257
1 Doran(DRN) ל AOA
Kz196.990277
1 Doran(DRN) ל BHD
.د.ب0.0814697
1 Doran(DRN) ל BMD
$0.2161
1 Doran(DRN) ל DKK
kr1.376557
1 Doran(DRN) ל HNL
L5.657498
1 Doran(DRN) ל MUR
9.862804
1 Doran(DRN) ל NAD
$3.788233
1 Doran(DRN) ל NOK
kr2.180449
1 Doran(DRN) ל NZD
$0.36737
1 Doran(DRN) ל PAB
B/.0.2161
1 Doran(DRN) ל PGK
K0.911942
1 Doran(DRN) ל QAR
ر.ق0.784443
1 Doran(DRN) ל RSD
дин.21.627288

Doran מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Doran, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDoran הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Doran

כמה שווה Doran (DRN) היום?
החי DRNהמחיר ב USD הוא 0.2161 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DRN ל USD?
המחיר הנוכחי של DRN ל USD הוא $ 0.2161. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Doran?
שווי השוק של DRN הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DRN?
ההיצע במחזור של DRN הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DRN?
‏‏DRN השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DRN?
DRN ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של DRN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DRN הוא $ 104.73K USD.
האם DRN יעלה השנה?
DRN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DRN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:24:03 (UTC+8)

Doran (DRN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

