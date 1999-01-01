DRN

SHANHAI is the first 3D fantasy martial arts massively multiplayer online role-playing mobile game (MMORPG) based on blockchain technology, which combines traditional classic culture and future fantasy elements, and has multiple competitive modes such as single-player dungeons and guild battles. Doran (DRN) is the play-to-earn token in SHANHAI's "three-token economic model", allowing players free to earn.

שֵׁםDRN

דירוגNo.

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0

אספקת מחזור--

מקסימום היצע0

אספקה כוללת50,000,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים,

המחיר הנמוך ביותר,

בלוקצ'יין ציבוריUTON

מבואSHANHAI is the first 3D fantasy martial arts massively multiplayer online role-playing mobile game (MMORPG) based on blockchain technology, which combines traditional classic culture and future fantasy elements, and has multiple competitive modes such as single-player dungeons and guild battles. Doran (DRN) is the play-to-earn token in SHANHAI's "three-token economic model", allowing players free to earn.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
DRN/USDT
Doran
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (DRN)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
DRN/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (DRN)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...