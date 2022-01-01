Doran (DRN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Doran (DRN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Doran (DRN) מידע SHANHAI is the first 3D fantasy martial arts massively multiplayer online role-playing mobile game (MMORPG) based on blockchain technology, which combines traditional classic culture and future fantasy elements, and has multiple competitive modes such as single-player dungeons and guild battles. Doran (DRN) is the play-to-earn token in SHANHAI's "three-token economic model", allowing players free to earn. אתר רשמי: https://umcrypto.io/#/ מסמך לבן: https://um-shanhai.s3.amazonaws.com/Whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://scanuton.umcrypto.io/address/0xda34bDc898267493e4E8659df435E097c11f4Cb4 קנה DRNעכשיו!

Doran (DRN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Doran (DRN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 10.76M $ 10.76M $ 10.76M שיא כל הזמנים: $ 14.98 $ 14.98 $ 14.98 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.2152 $ 0.2152 $ 0.2152 למידע נוסף על Doran (DRN) מחיר

Doran (DRN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Doran (DRN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DRN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DRNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DRNטוקניומיקה, חקרו אתDRNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DRN מעוניין להוסיף את Doran (DRN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DRN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DRN ב-MEXC עכשיו!

Doran (DRN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DRNעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DRN עכשיו את היסטוריית המחירים!

DRN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DRN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DRN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DRNעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

