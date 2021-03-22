Dora Factory מחיר היום

מחיר Dora Factory (DORAFACTORY) בזמן אמת היום הוא $ 0.01165, עם שינוי של 2.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DORAFACTORY ל USD הוא $ 0.01165 לכל DORAFACTORY.

Dora Factory כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DORAFACTORY. ב‑24 השעות האחרונות, DORAFACTORY סחר בין $ 0.01162 (נמוך) ל $ 0.01191 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DORAFACTORY נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -9.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.54K.

Dora Factory (DORAFACTORY) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 54.54K$ 54.54K $ 54.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.65M$ 11.65M $ 11.65M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 תאריך הנפקה 2021-03-22 00:00:00 בלוקצ'יין ציבורי NONE

שווי השוק הנוכחי של Dora Factory הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.54K. ההיצע במחזור של DORAFACTORY הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.65M.