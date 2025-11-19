Dora Factory (DORAFACTORY) טוקנומיקה

Dora Factory (DORAFACTORY) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Dora Factory (DORAFACTORY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 06:40:44 (UTC+8)
Dora Factory (DORAFACTORY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Dora Factory (DORAFACTORY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
--
----
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
אספקה במחזור:
--
----
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 11.65M
$ 11.65M$ 11.65M
שיא כל הזמנים:
$ 0.211
$ 0.211$ 0.211
שפל כל הזמנים:
--
----
מחיר נוכחי:
$ 0.01165
$ 0.01165$ 0.01165

Dora Factory (DORAFACTORY) מידע

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

אתר רשמי:
https://dorafactory.org
מסמך לבן:
https://dorafactory.medium.com/dora-factory-1-0-dao-as-a-service-infrastructure-for-on-chain-governance-and-open-source-ventures-6ad53688758f
סייר בלוקים:
https://vota-explorer.dorafactory.org/doravota

Dora Factory (DORAFACTORY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Dora Factory (DORAFACTORY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של DORAFACTORY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות DORAFACTORYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את DORAFACTORYטוקניומיקה, חקרו אתDORAFACTORYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DORAFACTORY

מעוניין להוסיף את Dora Factory (DORAFACTORY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DORAFACTORY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Dora Factory (DORAFACTORY) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של DORAFACTORYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

DORAFACTORY חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן DORAFACTORY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DORAFACTORY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

