Dora Factory (DORAFACTORY) תחזית מחיר (USD)

קבל Dora Factory תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה DORAFACTORY יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

Dora Factory תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Dora Factory (DORAFACTORY) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Dora Factory ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.01163 בשנת 2025. Dora Factory (DORAFACTORY) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Dora Factory ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.012211 בשנת 2026. Dora Factory (DORAFACTORY) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של DORAFACTORY הוא $ 0.012822 עם 10.25% שיעור צמיחה. Dora Factory (DORAFACTORY) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של DORAFACTORY הוא $ 0.013463 עם 15.76% שיעור צמיחה. Dora Factory (DORAFACTORY) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של DORAFACTORY הוא $ 0.014136 עם 21.55% שיעור צמיחה. Dora Factory (DORAFACTORY) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DORAFACTORY הוא $ 0.014843 עם 27.63% שיעור צמיחה. Dora Factory (DORAFACTORY) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Dora Factory עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.024177. Dora Factory (DORAFACTORY) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Dora Factory עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.039383.

2026 $ 0.012211 5.00%

2027 $ 0.012822 10.25%

2028 $ 0.013463 15.76%

2029 $ 0.014136 21.55%

2030 $ 0.014843 27.63%

2031 $ 0.015585 34.01%

2032 $ 0.016364 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.017182 47.75%

2034 $ 0.018041 55.13%

2035 $ 0.018944 62.89%

2036 $ 0.019891 71.03%

2037 $ 0.020885 79.59%

2038 $ 0.021930 88.56%

2039 $ 0.023026 97.99%

2040 $ 0.024177 107.89% הצג עוד לטווח קצר Dora Factory תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.01163 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.011631 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.011641 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.011677 0.41% Dora Factory (DORAFACTORY) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורDORAFACTORYב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.01163 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Dora Factory (DORAFACTORY) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורDORAFACTORY , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.011631 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Dora Factory (DORAFACTORY) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורDORAFACTORY , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.011641 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Dora Factory (DORAFACTORY) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורDORAFACTORY הוא $0.011677 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Dora Factory מחיר נוכחי $ 0.01163$ 0.01163 $ 0.01163 שינוי מחיר (24 שעות) 0.00% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 52.86K$ 52.86K $ 52.86K נפח (24 שעות) -- המחיר DORAFACTORY העדכני הוא $ 0.01163. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 52.86Kב 24 שעות. בנוסף, DORAFACTORY יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה DORAFACTORY במחיר חי

Dora Factory מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בDora Factoryדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלDora Factory הוא 0.01162USD. היצע במחזור של Dora Factory(DORAFACTORY) הוא 0.00 DORAFACTORY , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -0.000280 $ 0.01191 $ 0.01162

7 ימים -0.06% $ -0.000859 $ 0.01263 $ 0.01153

30 ימים -0.16% $ -0.002269 $ 0.01408 $ 0.01063 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Dora Factory הראה תנועת מחירים של $-0.000280 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Dora Factory נסחר בשיא של $0.01263 ושפל של $0.01153 . נרשם שינוי במחיר של -0.06% . מגמה אחרונה זו מציגה אתDORAFACTORY הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Dora Factory חווה -0.16% שינוי, המשקף בערך $-0.002269 לערכו. זה מצביע על כך ש DORAFACTORY עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Dora Factory המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה DORAFACTORY בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Dora Factory (DORAFACTORY) מודול חיזוי מחיר עובד? Dora Factory מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של DORAFACTORYעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךDora Factory לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של DORAFACTORY , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Dora Factory. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלDORAFACTORY . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלDORAFACTORY כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Dora Factory.

מדוע DORAFACTORY חיזוי מחירים חשוב?

DORAFACTORY תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

