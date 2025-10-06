DMCC מחיר היום

מחיר DMCC (DMCC) בזמן אמת היום הוא $ 0.0098, עם שינוי של 4.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DMCC ל USD הוא $ 0.0098 לכל DMCC.

DMCC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DMCC. ב‑24 השעות האחרונות, DMCC סחר בין $ 0.00967 (נמוך) ל $ 0.01053 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DMCC נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו -8.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 27.34K.

DMCC (DMCC) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 27.34K$ 27.34K $ 27.34K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.60M$ 19.60M $ 19.60M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

